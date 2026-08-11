Žiniasklaida: korupcija įtariama Silickienė didino banke deklaruotas sutuoktinio santaupas

VMI duomenimis, praėjusių metų gruodžio 17 dieną A. Silickienė deklaracijoje patikslino sumą, kurią sutuoktinis laiko banke.
Skelbiama, kad iki tol jis buvo deklaravęs 6,7 tūkst. eurų banke ir 88,7 tūkst. grynaisiais. Patikslinus deklaraciją, VAT patarėjos sutuoktinio banke laikomų pinigų suma išaugo iki 25,4 tūkst. eurų.
Savo ruožtu pati A. Silickienė, VMI duomenimis, iš 97,6 tūkst. eurų santaupų 70 tūkst. eurų deklaravo laikiusi grynaisiais.
Pareikšti įtarimai
ELTA primena, kad tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje, vasarį buvo atliktos kratos S. Skvernelio namuose ir darbo kabinete. Balandį parlamentarui buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją Augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas tarnybos direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja A. Silickienė, dirbusi ir su parlamentaru S. Skverneliu, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Vasarį kratos buvo atliktos ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus namuose bei kabinete. Vėliau jam buvo pareikšti įtarimai, jis atsisakė Seimo nario mandato, pranešė stabdantis narystę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijoje. Vėliau naujienų portalui „15min“ jis prisipažino paėmęs iki 20 tūkst. eurų siekusį kyšį.
(be temos)
(be temos)