 Žiniasklaida: Lietuva grąžino atgal iš Kaliningrado srities atvykusį ir prieglobsčio prašiusį rusą

Žiniasklaida: Lietuva grąžino atgal iš Kaliningrado srities atvykusį ir prieglobsčio prašiusį rusą

2026-09-18 14:55
Gytis Pankūnas (ELTA)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai ketvirtadienį sulaikė Rusijos pilietį, iš Kaliningrado srities į Lietuvą atplaukusį Nemuno upe. Šis prašėsi prieglobsčio, tačiau Lietuva tokio prašymo netenkino ir grąžino jį atgal, pranešė portalas „lrytas.lt“.

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<span>Žiniasklaida: Lietuva grąžino atgal iš Kaliningrado srities atvykusį ir prieglobsčio prašiusį rusą</span>
Žiniasklaida: Lietuva grąžino atgal iš Kaliningrado srities atvykusį ir prieglobsčio prašiusį rusą / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

VSAT atstovas spaudai Giedrius Mišutis portalui patvirtino, kad Rusijos pilietis į Lietuvą Nemunu atplaukė ketvirtadienį vakarą ir buvo sulaikytas Pagėgių savivaldybės ribose.

Po  apklausos vyras buvo grąžintas atgal į Rusiją. 

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas portalui nurodė, kad į Lietuvą atplaukęs 60-metis prašė politinio prieglobsčio, nes esą „Rusijoje yra persekiojamas dėl savo veiksmų socialiniuose tinkluose“. Visgi, pasak ministro, vyrui prieglobstis nebuvo suteiktas, jis buvo grąžintas atgal į Rusiją.

Tarnybos nurodo, kad atvejai, kai asmenys iš Kaliningrado srities bando patekti į Lietuvą, yra reti.

Šių metų vasarį Bardinų pasienio užkardos pareigūnai per vaizdo stebėjimo sistemas užfiksavo ir sulaikė 68-erių vyrą, kuris iš Rusijos į Lietuvą atėjo tiesiog užšalusio Nemuno ledu. Paaiškėjo, kad šis asmuo turėjo net tris pilietybes – Rusijos, Airijos ir Vokietijos. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Pernai gruodį Pagėgių pasienio rinktinės Rociškių užkardos zonoje buvo suimtas 20-metis Rusijos pilietis, kuris buvo neteisėtai kirtęs sieną iš Kaliningrado srities. Jam teismas skyrė suėmimą 3 mėnesiams.

Pasieniečiai ne kartą yra sulaikę asmenis, kurie Nemunu bandė plaukti arba plukdyti nelegalius krovinius. 

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prašė prieglobsčio
rusas prašė prieglobsčio
Kaliningradas

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