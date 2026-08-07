Žiniasklaida: nutraukta Miliūtės byla dėl vidurinio piršto rodymo

Kaip skelbiama portalo publikacijoje, R. Miliūtė už tai, kad protesto prie Seimo metu parlamento pusėn parodė vidurinį pirštą, buvo gavusi 15 eurų piniginę baudą. Visgi, kaip nurodoma, su tokiu sprendimu žurnalistė nesutiko ir jį apskundė, šis skundas buvo patenkintas ir jai iškelta administracinių nusižengimų byla nutraukta.
Tokį sprendimą priėmė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo skyrius.
ELTA primena, kad balandžio 8-osios vakarą prie Seimo vyko protestas prieš naująsias LRT įstatymo pataisas. Į protestą „Šalin rankas nuo laisvo žodžio! Nepasiduosime“ susirinkę gyventojai reikalavo politikų atsisakyti siūlymų, pasak jų, keliančių grėsmę žiniasklaidos laisvei. Renginio metu žurnalistė R. Miliūtė, rodydama Seimo pusėn, pademonstravo vidurinį pirštą.
Vilniaus policija, gavusi skundų dėl protesto metu rodytų žurnalistės gestų, tuomet pradėjo administracinę teiseną.
(be temos)