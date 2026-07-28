 Žiniasklaida: Sveikatos apsaugos ministerija išsikrausto

Žiniasklaida: Sveikatos apsaugos ministerija išsikrausto

2026-07-28 08:51
BNS inf.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) nuo rugsėjo 1 dienos iš patalpų sostinės centre, Vilniaus gatvėje, persikels į naujas patalpas verslo centre „3 burės“ Lvivo gatvėje, rašo portalas „Verslo žinios“.

<span>Žiniasklaida: Sveikatos apsaugos ministerija išsikrausto</span>
Žiniasklaida: Sveikatos apsaugos ministerija išsikrausto / S. Lisausko/BNS nuotr.

Kaip portalui teigė ministerija, dabartinės patalpos, kurias ji nuomojasi iš Turto banko, neatitinka šiuolaikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų: „Turto bankas, išanalizavęs valdomą nekilnojamojo turto portfelį Vilniuje, neturėjo galimybės pasiūlyti kitų reikiamo dydžio valstybei priklausančių patalpų, todėl leido jas išsinuomoti“.

SAM nurodė, kad sutartį dėl patalpų nuomos sudarė su įmone „Eastnine 3Bures-1-2“, jos vertė – 49 tūkst. eurų per mėnesį.

Išsikėlusi iš dabartinių patalpų, ministerija atlaisvins buvusių Ryšių rūmų pastatų dalį. Likusią dalį valdo investicijų valdymo įmonės „INVL Asset Management“ fondas, kuris dar pernai gavo leidimą rekonstrukcijai, tačiau greitu metu jos neplanuoja.

Šiame straipsnyje:
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