Žiniasklaida: Sveikatos apsaugos ministerija išsikrausto

Kaip portalui teigė ministerija, dabartinės patalpos, kurias ji nuomojasi iš Turto banko, neatitinka šiuolaikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų: „Turto bankas, išanalizavęs valdomą nekilnojamojo turto portfelį Vilniuje, neturėjo galimybės pasiūlyti kitų reikiamo dydžio valstybei priklausančių patalpų, todėl leido jas išsinuomoti“.
SAM nurodė, kad sutartį dėl patalpų nuomos sudarė su įmone „Eastnine 3Bures-1-2“, jos vertė – 49 tūkst. eurų per mėnesį.
Išsikėlusi iš dabartinių patalpų, ministerija atlaisvins buvusių Ryšių rūmų pastatų dalį. Likusią dalį valdo investicijų valdymo įmonės „INVL Asset Management“ fondas, kuris dar pernai gavo leidimą rekonstrukcijai, tačiau greitu metu jos neplanuoja.
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