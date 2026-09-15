Žinomas verslinininkas pasipiktinęs: gyvūnai pasmerkti myriop

Verslininkas A. Bosas pasakojo, kad jo mini zoologijos sode rudieji lokiai gyvena jau 16 metų.
„Gyvūno sveikatą nusako kailis. Blizgantis kailis, sveiki, pamaitinti, laipynės padarytos, namelis, tvenkinys iškastas“, – pasakojo A. Bosas.
Tačiau aplinkosaugininkams netinka sąlygos, kuriomis laikomi lokiai.
„Minimalus plotas pagal taisykles trims lokiams yra 1100 kvadratinių metrų, o jis turi tik 400 kvadratinių metrų. Nėra vizualinių barjerų pasislėpti, atskirų būdų kiekvienam gyvūnui, kur jie galėtų maskuotis. Vandens telkinys aptvare užlieja didžiąją dalį teritorijos“, – aiškino gyvosios gamtos priežiūros vyriausiasis specialistas Mindaugas Grudzinskas.
Pasak aplinkosaugininkų, ir tvora yra kone perpus žemesnė, nei turėtų būti laikant lokius bei lūšis. Kadangi pažeidimai nebuvo pašalinti, svarstoma panaikinti leidimą laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje.
„Buvo numatytas 18 mėnesių pereinamasis laikotarpis. Jis baigėsi dar 2025 metų gegužę. Laikytojas turėjo kelerius metus pasiruošti, tačiau nieko nedarė“, – teigė M. Grudzinskas.
A. Bosas sako, kad laukinių gyvūnų laikymo taisyklės keitėsi tris kartus. Lokiams teko statyti, o vėliau ir plėsti namelį, tačiau dar labiau padidinti voljerų, anot verslininko, neįmanoma.
„Už meškų tvoros jau yra urėdijos miškas, kelias, viskas apribota. Nėra galimybės. Mes viską padarėme, bet ko negalime – to neįmanoma padaryti“, – sakė A. Bosas.
Perkelti lokius ir lūšis kitur reikštų pertvarkyti didelę zoologijos sodo dalį, o tai, anot verslininko, kainuotų šimtus tūkstančių eurų. Už reikalavimų nevykdymą bendrovė jau trečią kartą moka baudas. A. Bosas tikina nerandantis ir kam gyvūnus atiduoti.
„Galiu parodyti visų licencijuotų zoologijos sodų, kurie turi teisę laikyti šiuos gyvūnus, atsakymus. Aš gi dovanoju, pinigų neprašau. Visi atsako – šiuo metu neturime galimybės priimti, nereikia, jau turime“, – pasakojo A. Bosas.
A. Bosas sako, kad nei jam, nei zoologijos sodo darbuotojams nekiltų ranka lokius ar į Raudonąją knygą įrašytas lūšis pasmerkti myriop.
„Jie davė pasirinkimą – arba moki baudas, patys nepadeda, arba nužudyti. Kas tą pasirašė, ar jis apskritai gali dirbti departamente? Gal aš emocingai sakau, bet kaip galima taip parašyti“, – piktinosi A. Bosas.
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Aplinkos apsaugos departamentas kategoriškai neigia nurodęs gyvūnus žudyti.
„Taip praktikoje tikrai nėra daroma. Tai taikoma tik sergantiems gyvūnams, kurie kenčia ir kuriems reikia nutraukti kančias“, – aiškino M. Grudzinskas.
Jeigu voljerai nebus sutvarkyti ir nebus rasta, kur gyvūnus perkelti, jie gali būti konfiskuoti.
„Jeigu laikytojas neranda, tada departamentas vykdys konfiskaciją. Departamentas turės paimti gyvūnus ir perduoti kitiems laikytojams Lietuvoje arba užsienyje“, – sakė M. Grudzinskas.
A. Bosas prašo lokiams ir lūšims gailestingumo – leisti jau senyviems gyvūnams likusius metus nugyventi be papildomo streso jo mini zoologijos sode.
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