Žlabienė nėštumo metu atsisako echoskopijos: tai gali turėti neigiamos įtakos DNR struktūrai

Tokį klausimą užduoti verčia iki šiol visos Lietuvos aptarinėjama Žlabių šeimos istorija. Mirus dviejų mėnesių jų dukrelei, Vaiko teisių apsaugos tarnyba norėjo iš šeimos paimti visus vaikus. Klausimų sukėlė neįprastas Žlabių gyvenimo būdas: visus vaikus Smiltėja Žlabienė gimdė namuose, šeima nepripažįsta skiepų, jų vaikai nesimoko įprastoje mokykloje – jie ugdomi namuose. Atsirado liudijančių, esą Žlabių vaikai nepavalgę, dažnai būna alkani. Kiti tikino, kad Žlabiai yra žaliavalgiai, o treti kalbėjo, kad šeima nesinaudoja medicinos paslaugomis.
„Aš nesidarau echoskopijos nėštumo metu. Tik vieną kartą pradžioje, kad patvirtintų nėštumą. Toks mano sprendimas, nes aš žinau neigiamą echoskopijos poveikį – jis gali turėti neigiamos įtakos net DNR struktūrai“, – ketvirtadienio vakarą 20 val. LNK laidoje „Už ar prieš?“ apie savo gyvenimo būdą pasakos S. Žlabienė.
Ar Žlabiai veikia prieš savo vaikų gerovę?
Tokie moters žodžiai privers kilstelėti antakį gydytoją vaikų gastroenterologą Vaidotą Urboną: „Tai ir su delfinais negyvenkime, nes jie skleidžia ultragarsą, ir mikrobangų krosnelėmis nesinaudokime.“
Visi šeši Žlabių vaikai po tyrimo vis dėlto liko su šeima. Tačiau S. Žlabienė iki šiol Vaiko teisių apsaugos tarnybos pagalbą vadina ataka prieš jų šeimą.
Vaikų psichiatras Linas Slušnys aiškins, kad nepritaria Žlabių gyvenimo būdui. „Valstybė jau seniai turėjo įsikišti ir teikti šeimai pagalbą. Nesakau, kad vaikus reikia atimti, bet reikia padėti jiems, o ponia Žlabienė kažkodėl tą pagalbą vadina ataka“, – kalbės psichiatras.
Tačiau taip pat netradicinį gyvenimo būdą pasirinkusi meditacijų ir transformacijų praktikė bei S. Žlabienės bičiulė Simona Kupetienė tikins, kad po šio Žlabiams nutikusio atvejo jos aplinkoje atsirado žmonių, teigiančių, jog bijotų Lietuvoje gimdyti vaikus: „Kalbėjau su drauge, kuri gyvena kitaip, ir ji sako, kad bijotų susilaukti vaikų, nes jei gyveni kitaip, vaikus iš tavęs gali atimti.“
Jehovos liudytojų šeimoje užaugusi Asta Geštautaitė piktinsis šeimos pasirinkimais.
„Tas gyvenimas kitaip ir savo gyvenimo būdo primetimas vaikams neišeina į gera. Mane mama įtraukė į sektą, primetė savo pasirinkimą, ir aš nuolat gyvenau baimėje. Turėjau verbuoti žmones į Jehovos liudytojus, nešvenčiau jokių gimtadienių ar Kalėdų, nutrūko ryšiai su giminaičiais“, – pasakos Asta.
Smiltėja Žlabienė su vaiku buvo išvyti iš reanimacijos
Jos nuomone, vaikai turi augti laisvi ir galėti rinktis, kas jiems priimtina. „Tai, ką aš girdžiu iš S. Žlabienės, viskas yra apie ją, o ne apie vaikus“, – kalbės Asta.
Aštri diskusija – šį ketvirtadienio vakarą, 20 val., LNK laidoje „Už ar prieš?“
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