Žlabių šeimos atstovė: specialistai į pokalbį su vaikais atėjo nepasiruošę

„4 psichologai atėjo pas 3 vyresnius vaikus. Vieno vaiko apklausa truko ilgiau nei valandą – tai ne nuomonės išklausymas. Specialistai atėjo neturėdami pasiruošimo šiai procedūrai“, – Eltai teigė D. Jasevičienė.
Anot jos, šeimai atrodo, kad institucijos bando kelti įvairias kliūtis bendradarbiavimui ir kaip pavyzdį įvardija tai, kad buvo nušalintas vienas iš šeimai jau pažįstamų psichologų. Dėl šių ir kitų specialistų veiksmų šeima ketina teikti skundus.
„Vaikai bendravo su tarnybos paskirtais darbuotojais, tačiau šeimai pristatytas ir jau anksčiau su šeima bendravęs psichologas buvo staiga nušalintas. Šeimai tai atrodo kaip dar vienas būdas kelti kliūtis bendradarbiavimui, o po to šeimą tuo kaltinti. Tarnybos veiksmai šiuo klausimu neabejotinai bus skundžiami dėl sąmoningų kliūčių darymo“, – tikino advokato padėjėja.
Kaip skelbta anksčiau, penktadienį įvyko VVTAĮT atstovų susitikimas su Žlabių šeimos vaikais. Vaiko teisių gynėjų psichologai pasikalbėjo su visais šeimos vaikais, išklausė bei užfiksavo jų nuomones.
Anksčiau susitikimą su minėtos šeimos vaikais bandyta surengti bent du kartus, tačiau nesėkmingai.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje viešojoje erdvėje pasirodė istorija apie atvejį Kauno klinikose, kai mirė Patau sindromą turintis kūdikis, o to nežinodama VVTAĮT nusprendė iš šeimos paimti 6 vaikus, įskaitant ir mirusį vaikelį.
Tokia situacija susiklostė todėl, kad Kauno klinikos informavo vaiko teisių gynėjus apie sudėtingą kūdikio būklę, bet apie vaiko mirtį pranešė po kelių dienų.
Vaiko teisių apsaugos gynėjai nurodė, jog informacija apie sunkią kūdikio būklę nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios Žlabių šeimos paimti kitus vaikus. Teigiama, kad tai lėmė visa aplinkybių, suponuojančių poreikį užtikrinti vaikų saugumą, visuma.
Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas Eltai teigė, kad minėta šeima atsisako medicininių paslaugų, yra nusiteikusi prieš skiepus.
Siekiant nustatyti tikslias kūdikio mirties aplinkybes, Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, kaip įtariama, piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis.
(be temos)