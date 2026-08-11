Žurnalistų etikos inspektoriaus sutuoktinė paskirta kultūros viceministre

Ji kuruos visuomenės informavimo, autorių teisių politikos, teisėkūros ir kovos su dezinformacija sritis.
„Šiuo paskyrimu baigiame formuoti Kultūros ministerijos politinę vadovybę. Džiaugiuosi, kad pavyko suburti stiprią profesionalų komandą, su kuria dabar galime visu pajėgumu susitelkti į laukiančius darbus“, – sakė ministras.
Jo teigimu, pagrindiniai Kultūros ministerijos politinės komandos prioritetai – didinti kultūros darbuotojų atlyginimus bei kultūros biudžetą, stiprinti dėmesį regionams ir visuomenės atsparumą dezinformacijai.
J. Radzevičienė Vilniaus pedagoginiame universitete yra baigusi istorijos studijas ir Vilniaus universitete – teisę.
Ji yra dirbusi banke „Citadele“, Teisingumo ministerijoje, pastaruoju metu – 2013–2026 metais buvo J. Radzevičienės kontoros advokatė.
J. Radzevičienės sutuoktinis Dainius Radzevičius šiuo metu eina žurnalistų etikos kontrolieriaus pareigas.
Kultūros ministro L. Alsio politinio pasitikėjimo komandoje taip pat dirba buvęs Klaipėdos dramos teatro vadovas Tomas Juočys, buvusi Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro vadovė Lina Baublienė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota Renata Kurmin.
Kultūros ministerijos kancleriu tapo buvęs Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris teisininkas Evaldas Raistenskis. Patarėjais paskirti buvęs vidaus reikalų ministro patarėjas, tarptautinių santykių ir diplomatijos specialistas Mantas Svečiulis, buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėjas Justinas Argustas.
XXI Vyriausybė darbą pradėjo liepos 14 dieną.
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