Žurnalistų profesionalų asociacija kreipėsi į Matjošaitytę

Apie kreipimąsi pirmadienio rytą socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė.
„Šiandien Žurnalistų profesionalų asociacijoje kreipėmės į LRT tarybos narę L. Matjošaitytę dėl jos nusišalinimo nuo LRT taryboje priimamų sprendimų, o jei ji to nepadarys pati, raginame LRT tarybą svarstyti klausimą dėl jos nušalinimo nuo tarybos veiklos“, – savo „Facebook“ paskyroje rašo B. Davidonytė.
Lietuvos advokatūra pastarąjį penktadienį nusprendė pradėti tyrimą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės, advokatės L. Matjošaitytės partijai „Nemuno aušra“ teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų.
Tyrimą praėjusį ketvirtadienį pradėjo ir VRK. Anot Komisijos pirmininkės Linos Petronienės, VRK kelis kartus kreipėsi į „Nemuno aušrą“ dėl komisijos narės teiktų konsultacijų, tačiau partija pateikė tik formalius atsakymus.
„Atsižvelgiant į tai, kad „Nemuno aušra“ pastaraisiais metais buvo viena pagrindinių politinių jėgų, inicijavusių prieštaringai vertintas ir daug įtampų visuomenėje sukėlusias LRT valdymą ir vadovybės statusą keičiančias pataisas, L. Matjošaitytės ryšiai su šia partija kelia ne siaurą su pavieniais klausimais susijusią, bet platesnę interesų konflikto ir pasitikėjimo jos nešališkumu problemą. Todėl raginame L. Matjošaitytę iki kompetentingų institucijų vertinimų pabaigos nusišalinti nuo sprendimų priėmimo ir balsavimų LRT taryboje“, – teigiama B. Davidonytės įraše.
ELTA primena, kad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) praėjusią savaitę pranešė pagal metaduomenis nustačiusi, kad „Nemuno aušros“ atsakymą komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė komisijos narė L. Matjošaitytė. Anot Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovės, nedeklaruoti santykiai su viena iš politinių partijų „meta šešėlį visai LRT tarybai“.
„Šiuo atveju padėtis, kurioje vienai iš LRT tarybos narių, LRT tarybos Audito ir rizikos valdymo komiteto pirmininkei keliami pagrįsti klausimai bei viešojoje erdvėje pateikti įrodymai, jog ji eidama šias pareigas turėjo nedeklaruotų santykių su viena iš politinių partijų, dėl jos veiklos pradėti institucijų tyrimai meta šešėlį visai LRT tarybai, kenkia pasitikėjimui jos priimamiems sprendimams, kelia klausimų, ar per šią LRT tarybos narę nėra daroma politinė įtaka visuomeninio transliuotojo sprendimams, ar konfidenciali tarybos informacija nėra perduodama į išorę“, – nurodo B. Davidonytė.
„Paviešinti susirašinėjimai rodo, kad L. Matjošaitytė pati sąmoningai ėmėsi priemonių nuslėpti galbūt neteisėtą veiklą, prašė partijos ištrinti jos metaduomenis, kad neliktų šio bendradarbiavimo pėdsakų. Šie faktai skelbti ne tik žiniasklaidoje, dalį jų jau patvirtino ir institucijos, pavyzdžiui, VRK patvirtino, kad L. Matjošaitytės duomenys matomi prie partijos vardu institucijai pateikto rašto. Visi šie veiksmai vyko tuo metu, kai L. Matjošaitytė jau ėjo LRT tarybos narės pareigas, bet visuomenei ir, kaip suprantame, pačiai LRT tarybai to nedeklaravo“, – nurodoma įraše.
Kaip skelbiama, LRT taryba raginama svarstyti, ar L. Matjošaitytės asmeniniai interesai neprieštarauja visuomeninio transliuotojo interesams jai vykdant tarybos narės funkcijas.
Skundai dėl L. Matjošaitytės konsultacijų „Nemuno aušrai“
Skundus dėl L. Matjošaitytės yra gavusios VRK, Advokatų taryba, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Pastaroji nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tik tada spręsti, ar pradėti tyrimą.
Pirmadienį interviu „Verslo žinios“ teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigė, kad, jos vertinimu, L. Matjošaitytės istorija nepuošia VRK. Vis dėlto, anot jos, ministerija skatintų Seimą inicijuoti nepasitikėjimo procedūrą komisijos narei tik sulaukusi atsakingų institucijų vertinimo.
Kiek anksčiau opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) iniciatyva buvo surinkti reikalingi parašai, prašant į Seimo darbotvarkę įtraukti siūlymą atleisti L. Matjošaitytę iš pareigų VRK. Šį dokumentą pasirašė parlamentarai iš konservatorių, liberalų ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijų.
Vis dėlto Seimo seniūnų sueiga nusprendė į kitos savaitės ketvirtadienio plenarinio posėdžio darbotvarkę neįtraukti šio siūlymo.
Klausimų kilo po to, kai naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog L. Matjošaitytė prieš 2024 m. Seimo rinkimus galėjo konsultuoti „Nemuno aušrą“ bei padėti partijai parengti atsakymą VRK.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, kad su L. Matjošaityte partija konsultavosi įvairiais klausimais, bet už tai nebuvo mokama. Pati VRK narė teigė, kad už šias konsultacijas ji negavo „nė vieno euro“.
Už balsavo 9 komisijos nariai, vienas susilaikė, dar vienas narys nuo balsavimo nusišalino.
VRK savo ruožtu informavo, kad „Nemuno aušros“ pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už L. Matjošaitytės suteiktas teisines paslaugas.
„Delfi“ taip pat skelbė, kad 2024 m. rugsėjį, likus daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, L. Matjošaitytė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK projektą. Laiške ji paprašė R. Puchovičiaus perkelti jos rengtą atsakymą į jo paties sukurtą „Word“ dokumentą tam, kad neliktų jos metaduomenų.
Pats R. Puchovičius „Delfi“ teigė neatsimenantis tokio laiško.
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