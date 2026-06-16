Žvalgybos vadovas: saugumo situacija aštrėja, priešininkai agresyvėja

„Sakyčiau, kad du aspektai yra: vienas, kad saugumo situacija aštrėja, sudėtingėja, kita vertus, mes tam ruošiamės ir augame kartu visi, nes sugebame suvokti grėsmes, mes skiriame daugiau dėmesio savo saugumui, savo atsparumui ir valstybės institucijos yra pasiruošusios“, – antradienį Seime žurnalistams sakė jis.
Anot žvalgybos vadovo, priešininkas agresyvėja, imasi drastiškesnių kovos būdų.
„Jo (priešininko – BNS) retorika agresyvėja, anksčiau, sakykim, vis tiek būdavo tokie galbūt ir nuosaikesni būdai, kur mes patys kaip saugumo tarnyba nemažai įdirbio padarydavome ir užkardydavome kartu su kitomis institucijomis. Dabar matome, kad tos priemonės yra tikrai agresyvėjančios“, – teigė jis.
Taip R. Bridikis kalbėjo komentuodamas prezidento Gitano Nausėdos metinį pranešimą, kuriame daug dėmesio skirta saugumo situacijai.
VSD vadovas akcentavo, kad pranešime apibūdinti ne tik iššūkiai saugumui, bet ir pasirengimas juos atremti.
G. Nausėda kalboje pareiškė, jog incidentai Lietuvos oro erdvėje tik įrodo, kad šalis įžengia į pavojingą pasaulį, kur taika nebėra savaime suprantama.
Anot jo, Lietuva yra taikinys, į kurį nuolat lekia didesnės ar mažesnės strėlės, priešiškos jėgos metų metus mėgina šalies budrumą ir atsparumą, o hibridinis karas vyksta daugiau nei dešimtmetį.
Prezidentas pažymėjo, kad Lietuva gyvena pavojingai arti karo, vis drąsiau veikia autoritariniai režimai, iššūkių kelia dirbtinio intelekto plėtra ir senosios Vakarų kultūros nuovargis, o hibridinis karas prieš Lietuvą vyksta net ne vieną dešimtmetį.
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