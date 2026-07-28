Bet kuri šalis gali turėti savo požiūrį

Pastarasis pavyzdys – nemaloni situacija, susidariusi tarp Ukrainos ir Lenkijos, kai naujas Lenkijos prezidentas K. Nawrockis nutarė atimti iš Ukrainos prezidento V. Zelenskio anksčiau įteiktą apdovanojimą.
K. Nawrockis motyvavo tuo, kad Antrojo pasaulinio karo metu ukrainiečiai šaudė lenkus. Bet lygiai taip pat šaudė ir lenkai. Tiek ukrainiečius, tiek ir lietuvius Lietuvoje.
Nepamirškime, kad, ukrainiečių akimis žiūrint, lenkai Ukrainoje, kaip ir kiti, buvo laikomi atėjūnais į jų kraštą.
Gal ir nereikėjo V. Zelenskiui vieną ukrainiečių kariuomenės dalinį pavadinti karo meto Ukrainos kovotojų UPA vardu. Gal galėjo tai padaryti kada nors vėliau, po dabartinio karo su Rusija, o gal ir visai nereikėtų pavadinti buvusio karo kovotojų tokiais vardais su abejotinu įvaizdžiu.
Juk Antrojo pasaulinio karo įvykiai ir eiga buvo labai komplikuota, ir kare vienaip ar kitaip dalyvavusios šalys turi nevienodą buvusių įvykių traktavimą.
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