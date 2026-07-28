Buityje pilietiškumo nebelieka

Aną savaitę viduryje dienos eidamas pro Senamiesčio stotelę pastebėjau kelis kaip reikiant įkaušusius vidutinio amžiaus vyrus, meiliai apsikabinusius ir garsiai vienas kitam kartojančius visokius niekus iš serijos „tu man kaip brolis“.
Buvo ten ir daugiau žmonių, kuriuos pralinksmino šita tarp krikščioniškos meilės artimui ir homoerotikos balansuojanti scena, tačiau įdomiausias dalykas buvo ne šis vyriško švelnumo proveržis, o tiesiog ant šaligatvio pastatytas didelis butelis degtinės kartu su „Pepsi“ buteliuku.
Tik vėliau nuėjęs susizgribau, kad turėjau paskambinti į policiją ir pranešti: „Senamiestyje viešoje vietoje viduryje baltos dienos yra girtaujama ir tai vyksta ne šiaip kokiame parke, o gatvėje, prie pat važiuojamosios kelio dalies.“
Šitą bakchanaliją matė ir daugiau žmonių, tačiau spėju, kad ir jie neatliko savo pilietinės pareigos.
Tą pačią dieną jau pietinėje miesto dalyje du pagyvenę vyrai atvirai ir garsiai kaulijo iš 15–17 m. tvarkingai atrodančių jaunuolių pinigų išgerti. „Gal jūs žmonių paprašykite?“ – pasiūlė vienas vaikinukas. „Na, tai mes ir prašome“, – gudriai atsakė senis.
Vėliau pamaniau, kad gal man derėjo įsikišti, sugėdinti girtuoklius, bet vėl nutylėjau, kaip ir kiti tai mačiusieji. Kol kas buityje pilietiškumo labai nedaug.
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