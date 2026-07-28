Džiaugiuosi tavimi, Klaipėda

Garsiai ačiū mūsų Vyriausybei, o ypač dabartiniam miesto merui Arvydui Vaitkui. Manau, visi merai stengėsi, kad miestas būtų ir gražesnis, ir tvarkingesnis, ir kultūringesnis, bet ypač tai matome dabar.
Gražiai tvarkomas pietinis rajonas, uostamiesčio centras, šiaurinė miesto dalis. Kokie didžiuliai projektai. Vien tik Atgimimo aikštės darbai, Vasaros koncertų estrada ką reiškia. Tai didelis rūpestis ir didelės lėšos.
Suprantu, kad mano mieste, beje, kaip ir kiekviename, yra klausimų, trūkumų, bet viskas sprendžiama. Juk ir šeimoje per dieną neišsprendžiamos rimtos problemos, bet svarbiausia, kad jos sprendžiamos.
Didžiuojuosi, kad gyvenu šiame mieste. Ačiū šiems darbštiems žmonėms už jų protus, darbus. Duok, Dieve, jiems sveikatos, naujų idėjų, projektų, kad ir toliau gražėtų mūsų Klaipėda.
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