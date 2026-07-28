 Džiaugiuosi tavimi, Klaipėda

Džiaugiuosi tavimi, Klaipėda

2026-07-28 10:03
Eugenija Berezij

Klaipėdoje gyvenu nuo 1977 m. Per šį laikotarpį mačiau, kaip keitėsi ne tik metų laikai, bet ir miesto vaizdas.

Peizažas: pokyčiai uostamiestyje džiugina daugelį klaipėdiečių.
Peizažas: pokyčiai uostamiestyje džiugina daugelį klaipėdiečių. / I. Gelūno / BNS nuotr.

Garsiai ačiū mūsų Vyriausybei, o ypač dabartiniam miesto merui Arvydui Vaitkui. Manau, visi merai stengėsi, kad miestas būtų ir gražesnis, ir tvarkingesnis, ir kultūringesnis, bet ypač tai matome dabar.

Gražiai tvarkomas pietinis rajonas, uostamiesčio centras, šiaurinė miesto dalis. Kokie didžiuliai projektai. Vien tik Atgimimo aikštės darbai, Vasaros koncertų estrada ką reiškia. Tai didelis rūpestis ir didelės lėšos.

Suprantu, kad mano mieste, beje, kaip ir kiekviename, yra klausimų, trūkumų, bet viskas sprendžiama. Juk ir šeimoje per dieną neišsprendžiamos rimtos problemos, bet svarbiausia, kad jos sprendžiamos.

Didžiuojuosi, kad gyvenu šiame mieste. Ačiū šiems darbštiems žmonėms už jų protus, darbus. Duok, Dieve, jiems sveikatos, naujų idėjų, projektų, kad ir toliau gražėtų mūsų Klaipėda.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
projektai
miesto vaizdas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų