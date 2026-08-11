Greičio kalnelius reikia nugriauti

Kiek čia yra tiesos, nežinia. Tačiau teko tiesiogiai susidurti su šių kalnelių padariniais. Reikėjo skubiai gabenti mamą į ligoninę. Kelias iš Klaipėdos centro yra vienas – Liepojos plentu.
Nors brangi kiekviena minutė, greitai nugabenti ligonės niekaip nebuvo galima, nes reikėjo vis staiga stabdyti ties kiekvienu tokiu kalneliu, kurių ten yra ne vienas ir ne du. Mama tuo metu net sustingdavo iš skausmo.
Pagalvojau, o jei žmogui būtų insultas? Kaip tada? Juk tuomet jau svarbios būtų ne minutės, o sekundės. Juk nuo to priklauso ligonio gyvybė arba ateities gyvenimo kokybė. Kuo vėliau į gydymo įstaigą atgabenamas toks pacientas, tuo mažiau šansų, kad jis vėl kalbės, valdys galūnes ir bus adekvatus.
Pagalvokite apie tai. Juk ne juokai čia. Manau, kad tuos, kurie šiame kelyje sugalvojo lipdyti kalnelius, reikėtų nubausti, o gūbrius kuo skubiau nugriauti ir pirmiausia užlyginti šulinius ar duobes asfalte.
(be temos)