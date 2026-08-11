 Karo tarnyba ugdo atsakomybę

Karo tarnyba ugdo atsakomybę

2026-08-11 10:18
Gertrūda

Manau, kad Lietuvoje įvesta privalomoji karo tarnyba jauniems vyrams yra naudinga ir ugdo discipliną, atsakomybę bei savarankiškumą. Ne vienas po tarnybos pripažįsta, kad tapo brandesnis ir labiau pasitikintis savimi.

Poveikis: tarnyboje kariai įgyja tikro vyriškumo.
Poveikis: tarnyboje kariai įgyja tikro vyriškumo. / Vytauto Petriko nuotr.

Galbūt dėl sveikatos būklės dalis žmonių ir negali tarnauti, tačiau tie, kurie yra tinkami tarnybai, neturėtų jos vengti be rimtos priežasties.

Mano nuomone, tokia patirtis daugeliui išeitų į naudą ir padėtų sustiprėti tiek fiziškai, tiek dvasiškai.

Tuo labiau, pasižiūrėjus į šiuolaikinius vyrus, kai kurioms moterims tikrai apmaudu, kad jie tokie drovūs, moteriško būdo ir nesubrendę.

Esu už tai, kad vaikinai į tarnybą turėtų būti leidžiami kuo anksčiau.

Logiška būtų įvesti ir mokyklose kokią nors specialią pamoką vaikinams vietoj fizinio ugdymo.

Tokiose pamokose būtų kalbama apie vyriškumą, o sportas būtų ne kamuolio mėtymas į krepšį, o tikras fizinis pasirengimas.

Šiame straipsnyje:
privalomoji karo tarnyba
vyrai
atsakomybė

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Komentarai

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Butaforija ta Lietuvos kariuomenė ir visos pajėgos kartu su NaATO. Piktina ir juokina (ne)veiksmai prieš oro balionus, migrantus, skraidykles. GARANTUOJU KAD Į RIMTESNIUS RUSKIŲ VEIKSMUS BŪTŲ ATSAKYTA PLEPALAIS
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Sakyčiau
gal labiau rūpinkitės moteriškumu. ir šiuolaikiniam vyrui geriau jau būti droviam, nei apkaltintam priekabiavimu.
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