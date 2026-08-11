Nesuvokiama Antavilių mistika

Ši istorija – tikra mistika, kitaip nepavadinsi. Ar Lietuvoje niekas nežino ir negali paliudyti, ar tikrai Antaviliuose buvo slaptai kalinami JAV specialiųjų tarnybų iš Gvantanamo karinės JAV bazės atboginti mistiniai teroristai?
Peršasi išvada – jei Lietuvoje niekas negali to paliudyti, gal JAV specialiosios tarnybos tuos teroristus slaptai atskraidino dronais ar panašiais aparatais.
Panašiai dabar elgiasi musulmonų bėgliai mūsų pasienyje. Jie prasikasa nemažus tunelius per mūsų sieną. Gal net iki pačių Antavilių prasikasė.
Lieka tik neaišku, kokia prasmė buvo tiek vargti dėl kažkokių niekam nežinomų teroristų. Kokia prasmė legaliai ar nelegaliai gabenti du ar tris galimus musulmonų teroristus iš Gvantanamo į tolimą Lietuvą. Už ką jiems tokia garbė?
Keista, kad kaltinimai Lietuvai remiasi neva tų musulmonų teroristų „paliudijimais“, neva jie buvo laikomi Antaviliuose.
Jei net daugelis amerikiečių nežino, kur yra Lietuva ir ar išvis tokia yra, labai abejotina, kad paprasti buvę Afganistano gyventojai, vėliau galbūt tapę teroristais, galėjo žinoti, kur yra mūsų šalis ir juo labiau – Antaviliai.
Stebina, kad Lietuva moka dideles pinigų sumas tiems musulmonams už „kankinimus“, kurių Lietuva nepadarė.
O jeigu patikėtume, kad JAV specialiosios tarnybos tikrai kažkokiu būdu laikė kelis musulmonus Antaviliuose, vėlgi tada kyla klausimas, kaip tuomet musulmonų teroristai sugebėjo 2001 m. sugriauti Niujorko dangoraižius dvynius, o JAV buvo priversta gintis nuo šių teroristų ir bandė su jais kovoti?
Todėl labai keista, kad tas pasaulinio lygmens teismas baudžia ne teroristus, o tuos, kurie bando su jais kovoti.
(be temos)