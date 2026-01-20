Suplyšusių kelnių ideologija

Na, išties geri. Tačiau pernykščių rezultatų niekas nelygina su prieškario 2021-aisiais, kai buvo perkrauta net 45,6 mln. t krovinių. Uostas už 2021 m. valstybei sumokėjo 21,7 mln. eurų dividendų, o jau 2022 m. jie aptirpo iki 7,7 mln. eurų, mat krova tais metais tesiekė tik 36 mln. t.
Kas čia įvyko? Sakysite – karas. Taip, bet ne tik. Ankstesnioji I. Šimonytės vyriausybė dar prieš karą nutraukė sutartį ir sustabdė trąšų tranzitą iš Baltarusijos. Argumentas – neremsime diktatūrų, vertybės aktualesnės. Amen.
Kietai visa tai atrodė, kol paaiškėjo, kad „Lietuvos geležinkeliai“ ėmė atleidinėti žmones, o grynasis pelnas nuo 23,4 mln. (2021 m.) eurų krito iki 1,2 mln. (2022 m.). Uosto krova taip pat sumenko bemaž 10 mln. tonų, su jomis – ir pajamos valstybei.
Negana to, dėl galiojusios sutarties vienašališko nutraukimo Nuolatiniame arbitražo teisme Hagoje prieš Lietuvą buvo pateiktas 12 mlrd. dolerių ieškinys. Teismo procesui dar neprasidėjus, iš biudžeto jau žeriami milijonai teisininkams, o iš kokių aruodų reikėtų sumokėti milijardus, jei būtų toks teismo sprendimas, mūsų nomenklatūros gyvūnai bijo net pagalvoti.
Tragiškiausia, kad iš Baltarusijos trąšos važiuoja ir toliau. Tik ne per Lietuvą, o per Latviją, kur nukakę lietuviai dabar ties geležinkelio pervažomis tegali pažiopsoti į riedančius jų vagonus.
Tačiau vis tiek, kaip anuomet vyriausybė, dabar panašiai kartoja ir pats prezidentas: nepardavinėsime vertybių. Tai ką pardavinėsime, suplyšusias kelnes?
P. S. Kas ir kada už visa tai atsakys?
