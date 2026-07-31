Apvaizda prekybos centre

Antai dar 1989 m. balandžio 7 d., kilus gaisrui, Norvegijos jūroje nuskendo vienas moderniausių to meto SSRS povandeninių laivų, Kremliaus pasididžiavimas K-278 „Komsomolec“ (liet. „Komjaunuolis“).
Tuomet dar visai neseniai (nuleistas į vandenį 1983-aisiais) šis laivas buvo laikomas unikaliu SSRS technologiniu pasiekimu (bene vieninteliu tuo metu pasaulyje povandeniniu laivu, galėjusiu paleisti branduolines raketas iš tūkstančio metrų gylio), tačiau praėjus vos šešeriems metams nuo nuleidimo jį užklupo paslaptingas 42 įgulos narius pražudęs gaisras.
Tuo metu šio laivo nuskendimą iš dalies užgožė daugybė kitų įvykių, tačiau mūsų dienomis K-278 klausimas kartais vis dar iškeliamas į paviršių. Pvz., šiuo metu kai kurie aplinkosaugininkai nerimauja, kad jūros dugne su laivu palaidotas reaktorius bei branduoliniai ginklai anksčiau ar vėliau gali sukelti žmonių gyvybei ir sveikatai pavojingą ekologinę katastrofą (BBC portalo straipsnis „Siaubingo užterštumo rizika: sovietinio branduolinio povandeninio laivo nuolaužos yra tiksinti bomba“ (angl. „At risk of horrific contamination“: The Soviet nuclear submarine wreck that is a „ticking time bomb“, 2026 07 13).
Vėliau, prabėgus audringai, linksmai, o kai kur kruvinai, bet daug vilties teikusiai 1989-ųjų vasarai, tų pačių metų rudenį įvyko dar vienas įvykis, Jungtinėse Amerikos Valstijose apsilankius netikėtam svečiui.
Mūsų dienomis šis vizitas taip pat yra faktiškai užmirštas, tačiau, atsižvelgiant į vėlesnius, netrukus po to vykusius įvykius, galima teigti, kad jis turėjo nemenką politinę, filosofinę ir gal net religinę reikšmę.
„Niujorkas. Triukšmingai į politinę areną po atleidimo iš Maskvos miesto komunistų partijos vadovo pareigų grįžęs sovietų parlamento narys Borisas Nikolajevičius Jelcinas šeštadienį atvyko į Niujorką, kur jį pasitiko žurnalistų būrys bei minia smalsaujančių turistų. Šiems jis pasakė, kad SSRS prezidento Michailo Sergejevičiaus Gorbačiovo populiarumas „šiek tiek sumažėjęs“. Ir vis dėlto per savo pirmąjį vizitą Jungtinėse Valstijose jis atsisakė dalyvauti diskusijose apie M. S. Gorbačiovo valdymą ar sudėtingą etninę tarp Sovietų Sąjungos tautų tvyrančią įtampą. „Atvykau tyrinėti Amerikos patirties demokratijos srityje. Tai yra svarbiausia“, – sakė B. N. Jelcinas, vos atvykęs iš Maskvos į Johno F. Kennedy’io oro uostą“, – pranešta „Los Angeles Times“ straipsnyje „Nesuvaldomas sovietų politikas B. Jelcinas atvyksta į JAV paskaitų turui“ (angl. „Soviet Maverick Yeltsin Arrives for U. S. Lecture Tour“, 1989 09 10).
Pasak portale chron.com pateikiamo straipsnio „Kaip B. Jelcino vizitas Hiustono apylinkės „Randall’s“ prekybos centre pakeitė pasaulį“ (angl. „How Boris Yeltsin’s trip to a Houston- area Randall’s changed the world“, 2024 09 15), Boriso Nikolajevičiaus turas po JAV buvęs toks pats triukšmingas bei gigantiškas, kaip ir kadaise vykęs Chruščiovų giminės patriarcho Nikitos Sergejevičiaus (1894–1971) apsilankymas Šiaurės Amerikos žemyne.
Teigiama, kad Borisas Nikolajevičius apsireiškė laidoje „Labas rytas, Amerika“ (angl. „Good Morning, America“) ir apsilankė Niujorko vertybinių popierių biržoje. Dar per šią kelionę jis užsuko į Čikagą ir Johnso Hopkinso universitetą Baltimorėje (Merilando valstija), kuriame, kaip spėjama, pasirodė „šiek tiek“ neblaivus.
Jis taip pat susitiko su naujuoju Baltųjų rūmų šeimininku George’u Herbertu Walkeriu Bushu (1924–2018), ir tai neliko nepastebėta žiniasklaidos („Los Angeles Times“ straipsnis „B. Jelcinas kalbėjosi su G. H. W. Bushu: Baltieji rūmai menkina sovietų saviveiklininko apsilankymą“ (angl. „Yeltsin Has Talk With Bush: White House Plays Down Maverick Soviet’s „Drop By“, 1989 09 12).
Turui artėjant į pabaigą, Borisas apsilankė Lyndono Baineso Johnsono kosmoso centre (angl. Johnson Space Center), iš kurio išėjęs staiga išreiškė spontanišką pageidavimą. Jis panoro pamatyti vietą, kurioje, tenkindami kasdienius poreikius, apsilanko „paprasti žmonės“.
Budinčiam parduotuvės vadybininkui Paului Yirgai tai turėjo būti įprastas šeštadienis, tačiau atsiliepęs telefonu darbuotojas staiga sužinojo turįs vos 10–15 minučių priimti svečią iš užsienio (portale houstonpublicmedia.org pateikiamas straipsnis „B. Jelcino 1989-ųjų apsilankymas maisto prekių parduotuvėje virto opera“ (angl. „Boris Yeltsin’s 1989 Visit To A Houston Grocery Store Is Now An Opera“, 2020 02 21).
Net ir praėjus daugeliui metų, ponas P. Yirga vis dar prisiminė, kaip Borisas Nikolajevičius vaikštinėjo po parduotuvę ir padedamas vertėjo kalbėjosi su darbuotojais. Susidarė įspūdis, kad būsimąjį Rusijos prezidentą tada labiausiai sudominę šaldyti produktai.
„Mane sužavėjo to vyruko paprastumas“, – tvirtino P. Yirga. Pasak parduotuvės vadybininko, Borisas Nikolajevičius buvęs itin kuklus ir mandagus.
Naujausi komentarai