Pagal viešinamą projektą ketinama griauti legendinę „Jūratės“ valgyklą ir jos vietoje statyti svečių namus. Visa tai numatyta istorinėje Palangos vietoje, šalia Tiškevičių statytos vilos „Komoda“.
Pažvelgus į siūlomą architektūrinę viziją, kyla labai paprastas klausimas: ar tikrai norime tokios architektūros pastatų vienoje jautriausių Palangos vietų?
Ir plika akimi matyti, kad čia galimai planuojami keli daugiabučiai. Toje vietoje pagal detalųjį sklypo planą gali būti statomas viešbutis, bet ne pastatai, akivaizdžiai primenantys daugiabučius namus. Tačiau net pranešimuose spaudoje šiandien akcentuojama, kad čia planuojama statyti kompleksą, kuriame būtų įrengta 60 apartamentų.
Nurodoma, jog bus projektuojami du keturių aukštų pastatai, kiekviename iš jų įrengiant po 28 apartamentus, bei keturis nuo 110 iki 130 kvadratinių metrų ploto vienaaukščius pastatus, kuriuose bus individualūs apartamentai.
Pamatęs pranešimą spaudoje pasiteiravau miesto vyriausiojo architekto, ką jis mano apie viešinamą sprendinį. Jo reakcija buvo labai aiški: „Aš greičiau iš darbo išeičiau, nei tvirtinčiau tokią architektūrą ir derinčiau tokius sprendinius“.
Aš jam visiškai pritariu. Palangos negalima užstatyti bet kuo. Ypač vietose, kurios formuoja mūsų kurorto veidą, kraštovaizdį ir žmonių prisiminimus.
Man asmeniškai buvusioji „Jūratės“ valgykla yra dešimt kartų gražesnė už tai, kas šiandien siūloma jos vietoje. Bet tai tik mano nuomonė.
Ir labai svarbu paaiškinti: tai, kad privataus sklypo savininkai viešina projektinius pasiūlymus, dar nereiškia, kad tokie sprendiniai bus patvirtinti. Projektinių pasiūlymų viešinimas yra privalomas. Projektą vertins specialistai, architektai, savivaldybė, atsakingos institucijos, kultūros paveldo departamentas, Regioninė architektų taryba.
Savo nuomonę gali pareikšti ir visuomenė.
Todėl šiandien dar niekas nėra ir negali būti nuspręsta. Tačiau raginu palangiškius ir Palangą mylinčius žmones – išsakykite savo nuomonę.
Ir, mano manymu, galėtų būti ieškomos galimybės ne griauti buvusią „Jūratės“ sanatorijos valgyklą, o ją išsaugoti ir įkomponuoti į architektūrinę šios teritorijos viziją.
Palanga turi augti, tačiau ne bet kokia kaina. Turime būti ypač atsakingi ir jautrūs toms vietoms, kurios kuria Palangos išskirtinumą. Ar tokia architektūra, orientuota į daug brangių kvadratinių NT metrų, tiktų vienai gražiausių Palangos vietų ?
Ką manote jūs? Man, kaip miesto vadovui ir palangiškiui, labai svarbi Jūsų nuomonė ir palaikymas.
Naujausi komentarai