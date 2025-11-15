Arčiau žmogaus

Paradoksaliausia, kad arogancija, kietakaktiškas tikėjimas savo teisumu, kurtumas kritikai tapo norma tai politinei jėgai, kuri savo pašaukimu turėtų būti arčiausiai žmogaus. Prancūzijos karaliaus Liudviko XIV frazė „Valstybė – tai aš“ šiandien labai natūraliai suskambėtų iš dabartinės Vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės lūpų, nes žodį „aš“ iš jos girdime dažniausiai. Jau nebereikia vaidinti „liaudies tarnų“ – spektakliai baigėsi atėjus į valdžią. Dabar galima „pasileisti plaukus“, t. y. asmenines ambicijas. Vaidinti reikia kitame spektaklyje – kuriant „paprastos“, „savos“, „kaip visi“ politikės įvaizdį.
Kartais šaltas profesionalumas yra artimesnis už dirbtinį žmogiškumą.
Vos pasimiršo vadinamasis „rankinės skandalas“ (kai premjerė puolė aiškinti, kad prabangi „Fendi“ rankinė, kurios kaina siekia apie 5 tūkst. eurų, tėra padirbinys iš Milano už 50 eurų), į socialinių tinklų ekranus buvo išmestas „apačių“ koziris – prekybos centre apsiperkanti premjerė, kuriai pirkinius į plastikinius maišelius (beje, būtų tikęs tvaresnio požiūrio pavyzdys) padeda krauti jos apsaugos darbuotojai. Tik „neskanu“, nedera ingredientai: eilė prie kasos ir maišeliai – „kaip visi“ simbolis, o apsauga – galios ir statuso simbolis. Dar sprangiau, kai premjerė iki aukščiausios pavaros įjungia koketavimo manierą ir žurnalistui kaip paslaptį prieš ekranus išduoda, kad klausė savo apsaugos darbuotojų, kur šie norėtų atostogauti. Kaipgi ne?! Juk su šeima visada derinami atostogų planai, apsauginiai dabar – jos šeima...
Kartais šaltas profesionalumas yra artimesnis už dirbtinį žmogiškumą. Geriau jau Vyriausybės vadovė neatradinėtų Estijos sienų su Baltarusija. Ir sprendimus priimtų galvodama apie valstybės interesą, o ne apie taikų sambūvį su „Nemuno aušra“.
Naujausi komentarai