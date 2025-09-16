Atakų dieną – kolektyvinė psichodelika

Seimas suremontuotoje salėje (o kaipgi kitaip?) pradėjo rudens sesiją. Vis dar buvojome be patvirtintos Vyriausybės. Paskui per 15 sekundžių atleido Seimo pirmininką S. Skvernelį: „Liūdna netekti posto.“ Tačiau opozicija pareiškė, kad ir J. Oleko kandidatūros į pirmininkus nepalaikys. „Daugiau kalbame vieni prieš kitus, o ne vieni su kitais“, – taikliai diagnozavo J. Olekas, kurį vis tiek išrinko. Opozicija pasikėsino iš salės išvaryti ministru vėl panorusį patapti P. Poderskį. Dar parlamente celofanu vėl sušiugždėjo kaimietiškas įprotis – gėlėti sveikinimai su gimtadieniais. Puokštės, aišku, iš biudžeto lėšų. Seimo nariams tuo pat metu I. Ruginienė aiškino, kad Vyriausybė, pasirodo, yra „kolektyvas“. E. Gentvilas prisiminė, kad G. Drukteinis pažadėjo sušlamšti savo kaklaraištį, todėl šio kolegos pasigedo parlamento valgykloje. „Šiandien galiu patikinti, kad Lietuva yra saugi“, – sproginėjant dujų vagonams pareiškė naujoji premjerė, o prezidentas pakvietė siekti sklandesnio politinio proceso. Politinių kiaušialąsčių nuotrauka atsiminimui. Per amžius, amen.
O tuo pat metu viešojoje erdvėje draikėsi kitos mūsų kasdienybei įprastos beprasmės naujienos. Žvygtelėjo kažkokia į Balį nupikiravusi nuomonės formuotoja, esą baisūs potvyniai Jembrana regione ir Denpasare – užrašas ant „maikės“ „No boyfriend, no problem“ deklaravo totalinį gyvavimo toje vietovėje siaubą. Šokiravo ir Tarzanu pramintas subjektas – gatvėmis lakstė vienais „triusikais“ ir kriokė kaip „Opel Ascona“ be duslintuvo, todėl jam dabar gresia 50 eurų bauda. Lietuvių moterų komanda perplaukė Lamanšą. Kam to reikėjo, niekas nežino, nes visi, lyg susitarę, sriūbavo nepatenkinti dėl susijaukusio krepšinio. Bedieviai.
Čia taip konsolidavosi šalis, kuri ruošiasi laimėti karą prieš blogio federaciją.
P. S. Tai yra ar jau vėl nėra valdančiosios koalicijos mūsų tėviškėje?
