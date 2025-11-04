Balionai sklendžia į Kanarus

Viskas to bulvinio feldmaršalo, besigaluojančio mozaikine psichoze, dėka. Esą būtent šitas gyvosios gamtos sutvėrimas iš „Bielarusijos“ leidžia tuos gyvenimą deformuojančius meteorologinius prezervatyvus. Dabar dar lietuviškus vilkikus uždraudė.
Taip draikosi hibridinis karas. Taip gimsta ir mūsų tautinė politika su visomis jai būdingomis ekvilibristinėmis pasekmėmis.
Kaip gali būti kitaip, kai iš bulvienojų paleidžiama per 60 balionų, bet tarnybos pas mus užfiksuoja tik vieną? Vadinasi, visi likusieji pasiekė tikslą, ir cigaretės pasklido vėl po visos Lietuvos turgavietes, o dalis iškeliavo giliau į Europą.
Pasirodo, šitie balionai, kaip ir kontrabanda, – jokia naujiena. Kaip gabeno nuo 1990-ųjų, taip tebegabena, nors atrodė, kad jau seniai baigėsi šita kiaurų sienų Gomora.
Jei per devynis mėnesius teisėsauga rado cigarečių pakelių už 3,553 mln. eurų, tai kiek nerado.
Generalinė prokurorė N. Grunskienė atskleidė, kad šiemet jau užfiksuota 500 kontrabandos atvejų. Turime ir 50 įtariamųjų, ir 20 spec. liudytojų. Net kalėjimu nubaustųjų užderėjo – gavo vidutiniškai po 1,5 metų (ko tad nepūsti tų balionų?).
Tik kai pervargusiems ponuliams Vilniaus oro uoste bliūkštantieji sutrukdė prieš mokinių atostogas išskristi į Kanarus, visa tai ėmė isteriškai lįsti į viešumą. Tada jau pasigirdo vieši žagsėjimai – hibridinė ataka-a-a!
O gal ne tiek ataka, kiek mūsų pačių apsileidimas, kad per 30 metų nebuvo išgaudyti ir iki gyvos galvos susodinti tie kontrabandiniai paršai? Jei per devynis mėnesius teisėsauga rado cigarečių pakelių už 3,553 mln. eurų, tai kiek nerado?
Todėl jau net vaikai žino, kad baltarusiškų cigarečių, kaip, beje, ir narkotikų, Lietuvoje nusipirkti – jokia problema.
P. S. Valdantieji vis dar nesuvokė, kad vykdomojoje valdžioje turi dirbti kompetentingi specialistai, o ne partiniai zombiai.
