 Be moralinio kompaso

2025-10-11 10:00
Dalia Juškienė

Ši savaitė ypatinga – 2025-ųjų Nobelio premijų sezonas. Ketvirtadienį paskelbtas Nobelio literatūros premijos laureatas – vengrų rašytojas Laszlo Krasznahorkai, įvertintas „už įtaigią ir vizionierišką kūrybą, kuri apokaliptinio teroro įkarštyje dar kartą patvirtina meno galią“. 

Dalia Juškienė
Dalia Juškienė / Asmeninio archyvo nuotr.

Bekompromis savo stiliumi, jis bekompromisis ir savo pilietine pozicija: aršiai kritikuoja dabartinę Vengrijos politinę padėtį. Premija kasmet skiriama autoriui, kuris, pasak Alfredo Nobelio, sukūrė „geriausią idealistinės krypties darbą“. L. Krasznahorkai įvertinimas liudija, kokie svarbūs vertybiniai kompasai neramiame šiandienos pasaulyje.

Kultūros žmonės – itin jautrus valdžios degradavimo lakmusas ir, kai ignoruojamas jų balsas, valstybė tarsi praranda moralinį kompasą. O nepakantumas intelektualams yra labai ryškus sergančios valdžios simptomas. Iš „Nemuno aušros“ (NA) vedlio R. Žemaitaičio, kuris sutepa viską, prie ko prisiliečia, kultūros žmonės jau gavo jo srutų laviną. Deja, tokia elgsena užkrečiama: net ir premjerė, nuolat kalbėjusi apie dialogo svarbą, aikštingai treptelėjo koja: „Ne gatvė formuos Vyriausybės sudėtį“, „Aš iš savo pusės padariau labai didelį žingsnį, išgirsdama argumentus, kad ministrui trūksta kompetencijos [...]“. Tačiau Kultūros asamblėja kalba ne apie ministro, o apie NA patraukimą nuo Kultūros ministerijos. Tad gal vis dėlto vertėtų gatvėje, išlipus iš prabangaus automobilio, ir išgirsti, ir pamatyti? Apmaudu, kad seniausios Lietuvos politinės partijos LSDP šiandieniai lyderiai, pradėję eiti politikos pradžiamokslį, pirmiausia mokosi ne platesnio akiračio, o augina aroganciją ir asmenines ambicijas.

Netrukus, spalio 18-ąją, minima Pasaulio jaunimo demokratijos diena, skatinanti jaunus žmones įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą. Tik demokratija yra daugiau nei kryžiuko padėjimas balsuojant. Mes galime atvesti šešiolikmečius prie balsadėžių, tačiau ar tai padės, jei stokojame politinių idealų ir politikos autoritetų?

