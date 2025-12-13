Dar kartą apie spaudos laisvę

Premjerė I. Ruginienė viešai pripažino, kad dabartinės (po „Nemuno aušros“ pateikimo jau taisytos) įstatymo pataisos turi trūkumų, tačiau aiškino, kad jas vis tiek reikia priimti dabar (kodėl tokia skuba – neatskleidė), o vėliau, pavasarį, esą jau priimtą įstatymą bus galima pataisyti. Įstatymo pataisas dėl lengvesnio LRT generalinio direktoriaus atleidimo valdantieji žada priimti per savaitę.
Skubos motyvus iššifruoti nesunku: priėmus įstatymo pataisas, iš esmės palengvinsiančias LRT generalinio direktoriaus atleidimą, valdantiesiems, o labiausiai – „Nemuno aušrai“ – neįtinkanti dabartinė LRT vadovė būtų atleista, į jos vietą būtų „pasodintas“ valdančiajai daugumai lojalus žmogus. Pavasarį valdantieji galėtų pakoreguoti LRT įstatymą taip, kad tą žmogų iš pareigų iškrapštyti būtų labai sunku.
Tada R. Žemaitaitis, jau dabar nuolatos auklėjantis jam neįtinkančius žurnalistus, aiškinantis, ką galima viešinti, ko – ne, sau leistų kur kas daugiau. Žingsnis po žingsnio – žiūrėk, ir matytume žiniasklaidoje vien pozityvius valdžiažmogių portretus, nepaisant to, ar jie antisemitiškai postringauja, ar užsiima antivalstybine veikla.
Tokios žiniasklaidos didžioji Lietuvos dalis nenori. Tai rodo ir apklausos, kuriose valdančiųjų reitingai sminga žemyn, ir vis gausesnės protestuotojų gretos. Į antradienį Vilniuje protestavusių žmonių nuomonę neatsižvelgta. Ką gi, sako žurnalistai, – teks vėl susirinkti.
Valdančiųjų stumiamos pataisos sukėlė ir vieną gerą efektą: žurnalistų bendruomenė susivienijo. Aplink ją susibūrė nemaža visuomenės dalis. Išsaugokime šį vienybės jausmą, nesileiskime vėl suskaldomi.
