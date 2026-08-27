Demografijos klausimu

Bet šįkart – ne apie imigraciją, galinčią sušvelninti Europos demografinės krizės pasekmes, ir net ne apie stebuklingas gimstamumo skatinimo priemones, kurių dar niekas neatrado.
Paradoksalus atvejis Afganistane, kuris gyventojų prieaugliu skųstis tarsi ir negalėtų, tačiau šalį kamuoja kitos bėdos. Gilėjant ūkio krizei, pusketvirto milijono vaikų (tai yra beveik kas dešimtas gyventojas) kenčia nuo išsekimo, gyvybei pavojingo neprievalgio. Apie tai trimituoja Jungtinės Tautos.
Pastaruosius penkerius metus, į valdžią grįžus Talibano vyriausybei, Afganistane vėl išgyvenamas badas, kuris demografinę kartelę tempia žemyn.
Dar vienoje musulmoniškoje, penktoje pasaulyje pagal gyventojų skaičių valstybėje – Pakistane – naujagimiams irgi nesaugu.
Vakar Islamabado ligoninės gimdymo skyriuje gaisre žuvo 14 kūdikių. Esą dėl visa ko kaltas sugedęs oro kondicionierius.
Dar kitaip gyventojų prieauglius reguliuojamas Rusijoje. Vienas pavyzdžių – 11-metis Kirilas, kuris iš pravoslaviškos karinės-patriotinės stovyklos prie Omsko namo grįžo be gailesčio sumuštas, vėliau gydytojai jam diagnozavo dar ir stuburo kompresinį lūžį. Taip čia ruošiami būsimi kareiviai Kremliaus mėsmalei.
O Ukraina toliau kaunasi ne tik dėl savo žemės, bet ir tų, kurie kurs jos ateitį – tų 20 tūkst. į Rusija neteisėtai deportuotų ukrainiečių vaikų, kurie ten rengiami karui prieš jų pačių tėvynę.
Na, o Marijos žemėje klausimai – žemiškesni, čia šalies rytojus laužomas kitaip, čia dar tik bręsta poreikis diskusijoms dėl cheminės kastracijos taikymo seksualiniams nusikaltėliams prieš vaikus.
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