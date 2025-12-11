O viskas prasidėjo nuo socialinių tinklų draudimo, kuris pakurstė nepaliečių pyktį bendrai dėl ekonominių sunkumų ir korupcijos.
Tiek tereikėjo, nes paskui jau viskas kaip sniego lavina nuo Everesto: buvo padegti parlamento ir vyriausybės pastatai, galiausiai valdžia žlugo ir išsibėgiojo.
Dabar Nepale bus nauji rinkimai. Naujų rinkimų, tik jau Ukrainoje, ūmai vėl prireikė Jungtinių Valstijų prezidentui, nes jis suabejojo: ar karo draskoma šalis iš tiesų yra demokratiška, galbūt ten tik dangstomasi karu, vengiant politinių permainų?
O kaip dar kitaip atsikratyti tuo netinkamu kariaujančios šalies lyderiu, jei jis štai jau dešimt mėnesių niekaip nesutinka su vienu po kito jam pateikiamais „idealiais taikos planais“? Jei ne tas užsispyrėlis, oranžinis Baltųjų rūmų vadas laureatu būtų žibėjęs Nobelio taikos premijos teikimo ceremonijoje ir gal net kokią kalbą pasakytų, parinkęs auksinių frazių iš savo socialinio tinklo paskyros kolekcijos. Dabar gi vietoj jo (koks pažeminimas) apdovanota venesuelietė, kuri net šventėje pasirodyti negalėjo, nes priversta slapstytis.
Taip ir norisi paskelbti karą Venesuelai, nors respublikonų senatorius jau įspėjo, kad tokiam žingsniui būtinas Kongreso pritarimas, nes taip parašyta pirmojoje pasaulyje konstitucijoje.
Vadinasi, demokratijos trūkumai yra konstitucija, vyriausybė, parlamentas ir apie jų egzistavimą primenantys piliečiai.
P. S. Dantų pasta šunims yra kepenų skonio.
