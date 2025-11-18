Didžiųjų kombinacijų bienalės

Tiesa, užgimė viena iniciatyva – apmokestinti mirusiuosius, kurių artimieji nori urnas laikyti kolumbariumuose. Tokio kongenialaus pajamų didinimo plano neiškrenkštų net pats Ostapas Benderis su žvakių fabrikėlio ideologu tėvu Fiodoru.
O kur leisti valstybės pinigus, seimūnai idėjų apatiniuose neieško – pavarė pasiūlymų už pusę milijardo. Iš kur tiek eurų paimti, niekas nežino, todėl veikiausiai tų jų lėšų tratinimo hiperboloidų niekas rimtai ir nesvarstys.
Paaiškėjo ir vadinamųjų kultūrininkų netikėtos intencijos. Pasirodo, jie irgi prašo sau finansavimą didinti 15 proc. Nepaisant protestų ir politinio pobūdžio sriūbavimų. Pinigai ir šioje srityje vis tiek svarbesni, nes kultūra be pinigų, ypač valdiškų, taip pat negali egzistuoti. Čia rinkos sąlygos negalioja, nes instaliacijų, performansų ir kitų dyvų už dyką nepridarysi. Jų Amerikos bienalėse nemokamai nepademonstruosi, visur už viską reikia mokėti. Geriausia, aišku, iš biudžeto.
Tiesa, dabar jau ministerija turi tikrai išmanią ministrę, tad toliau žadantys protestuoti naujieji rubensai, feliniai ir saros bernar ultimatumus dėstys jai, ir tai, ko gero, taip pat bus vadinama dialogu su kultūros bendruomene.
Žiūrint į visą tą fauną ir florą, persmelkia dieviškas nuostabos jausmas: kaip žmonės gali nejausti jokių sentimentų savo valstybei, kasdien ją beatodairiškai varydami į vis gilesnę fiskalinę bedugnę dėl savo pačių kiauliško siekio vegetuoti?
