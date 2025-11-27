Dirbtinė realybė

Juose matyti besitraukianti Ukrainos kariuomenė, vaizduojami netikri ašarojantys kareiviai, neva prieš jų valią siunčiami į frontą, nes ukrainiečiams „labai nesiseka“.
Šiuos „pergalingus“ paguodos prizus jau peržiūrėjo milijonai ir didžioji dauguma jų jais tiki. Kaip tiki kiekvienas čionykštis rusakalbis, telefonu palabintas jo gimtąja kalba kokio nors „policininko“, „bankininko“ ar šiaip „gero vaikino“. Taip tiki, kad nė nesuabejojęs šiems atiduoda visas gyvenimo santaupas.
Tikėjimas – svarbus dalykas, tačiau būtent šio žodžio, kaip ir „vilties“ bei „tiesos“, naujausiame Rusijos valstybinės kalbos aiškinamajame žodyne po išsamios lingvistinės inventorizacijos dar šį pavasarį kaip tik neliko (be kita ko, autoritarizmas ten įvardijamas veiksmingiausia valdymo forma).
Taip yra ten, kur karas yra taika, o žudikai – herojai. Ten fanatiškai tikima iliuziniais dirbtinio intelekto produktais, nes tai jiems suteikia bent kažkokią viltį (kurios prasmės jų žodyne nėra), o čia jų tautiečiai tiki tikrų telefoninių kalbėtojų tikra rusiška šnekta, nes taip kalbantieji negali meluoti, negali apgauti, juk jie tokie tikroviškai savi ir tikri.
O tuo metu Kinijoje netikras žmogus – dvikojis robotas – pasiekė tikrą Guinnesso rekordą, per tris dienas įveikęs daugiau kaip 100 tikrų kilometrų.