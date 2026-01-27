Du pilkos lentynėlės atspalviai

Koks įžeidžiantis idiotizmas. Juk galima gerbti, pvz., V. Landsbergį, bet nebūti konservatoriumi. Galima mėgautis sunkiuoju „Saxon“ metalu, bet sykiu dievinti L. Delibes „Gėlių duetą“. Galima skaityti B. Pruso realizmą, bet po to džiaugtis M. Proust’o prarastu laiku. Įmanoma nemėgti ir A. Greitai, bet džiūgauti dėl jo „Radioshow“. Arba žiūrėti E. Vėlyvio „Zero II“, o paskui vartyti P. Greenaway’aus „Prospero knygas“ pagal W. Shakespeare’ą.
Pasaulis ir gyvenimas gali būti universalesnis negu dainelė apie „atmuštus sparnelius į sausą eglelę“. Ir visai realu nebūti su kuo nors vienose politinėse tranšėjose. Net ir atmatų sovietmečiu mokyklą buvo galima baigti nebūnant nei pionieriumi, nei komjaunuoliu.
Daug kuo galima būti arba nebūti. Prancūzų politikieriai kadaise suskirstė žmones į kairiuosius ir dešiniuosius, tad vargstame iki šiol. Tarsi egzistuotų tik juoda arba balta. Ne kitaip. XX a. pabaigos vestuvėse pas mus mušdavosi girti landsbergininkai su brazauskininkais. Dabar yra tėvynės priešai ir tie, kurie tikrai myli Lietuvą. Visi jie pagal kažkieno išnuomotas taisykles turi kovoti vieni su kitais. Iki pergalės. Arba impotencijos. Vegetavimas be atspalvių, mosuojant unifikuotais dvispalviais transparantais. Gimtadienio proga rožės – būtinai septynios, bet ne aštuonios, nes tada jau bus „lengva tėviškės žemelė“. Tuoktuvės baltu nuometu ir aukso žiedu ant kairės rankos bevardžio. Nykštukai – per Kalėdas. Fejerverkai – per Naujuosius. Skiedalai užstalėje jubiliejaus proga: „Ilgų gyvenimo metų“. Viskam sava vieta pilkose buvojimo lentynėlėse. Nes kitaip būti negali.
O gal vis dėlto gali?
