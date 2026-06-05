Duomenų šienapjūtė

Viešai skelbta, kad signalus apie tai, jog kažkas įsisuko į Registrų centro valdomus duomenis, įstaiga gavo dar žiemą. Reagavimas turėjo būti dalykiškas, mat asmens privatumo apsauga – vienas kertinių Konstitucijos principų.
Konstitucijos 22 straipsnyje parašyta: „Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas. Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ar šeimyninį gyvenimą.“
Ar institucijos ryžtingai puolė saugoti mūsų asmens duomenų?
Aiškėja, kad viskas vyko įprastu būdu. Apie pavojaus signalus pranešusiam Neringos merui Dariui Jasaičiui buvo paaiškinta: „Suprantame gyventojų susirūpinimą duomenų apsaugos klausimais“ ir t. t.
O toliau? Toliau susirūpinimas buvo perduotas kitam padaliniui. Šis taip pat išreiškė susirūpinimą ir biurokratinio susirūpinimo kanalais daug kartų panaudotas susirūpinimas atsidūrė daug kartų panaudotų ir nusidėvėjusių susirūpinimų šiukšliadėžėje. Prieš paspirdama susirūpinimus po spinta, įstaiga komunikacijos skyriui nurodė pranešti visuomenei apie didelį susirūpinimo mastą gyventojų reikalais.
Sulaukus papildomų pavojaus signalų, buvo pareikalauta susirūpinimą keisti konkrečiais darbais. „Gal yra tarpinių variantų?“ – paklausė poskyrio vedėjas Miegelis. „Kokių dar tarpinių“, – nustebo skyriaus vedėjas Dirželis. „Galime išreikšti didelį susirūpinimą.“ „Užteks rūpintis ir pradėkime dirbti.“ „Prieš tai gal surenkime seminarą, suderintume darbų grafikus ir būsimos veiklos konceptų algoritmus.“ „Sakau, dirbkite!“ – suriko Dirželis. „O kaip su papildomu maitinimu?“ „Dirbkite!“ „Na, gerai. Tuoj kavą pabaigsime. Tai kur tas darbo baras?“
O tuo metu pievose darbavosi kombainas NIVA ir gegužę visi išsižiojo: vaje, tai bent šienapjūtė – pusė pievų nušienauta.
Naujausi komentarai