Egzamino laikas

Tik su tomis konstitucinėmis laisvėmis ir teisėmis, kaip ten sakoma: kam – batai, o kam – vyžos. Galime Konstituciją išmokti ir žinias tikrintis, bet tai tebus teorija. O štai praktikos įgūdžių semiamės iš tų, kuriems pirmučiausia priklauso konstitucinę tvarką sergėti. Ir ką gi matom?
5-uoju straipsniu Konstitucija pabrėžia, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Tikrai?! Dabar valstybės valdžią vykdantiems socdemų flagmanams tetrūksta karūnos ir skeptro. Greit caro teise botagu pradės pliekti.
Pilietiškumas – mūsų gebėjimas naudotis teisėmis bei laisvėmis, ginti jas ir, atsakingai dalyvaujant viešajame gyvenime, siekti Lietuvos gerovės.
25-asis Konstitucijos straipsnis teigia, kad žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Ką girdime iš socdemų patriarcho V. Andriukaičio? Kad LSDP garbės pirmininkas jau trankėsi eteryje griausmais, su seniokišku kategoriškumu auklėdamas visuomenininką A. Tapiną: ko tas į politiką kišasi, kaip drįsta streikus organizuoti!
Bet, žinoma, lygių nėra koaliciniam socdemų giminaičiui iš NA. Konstituciniam Teismui konstatavus, kad Seimo narys R. Žemaitaitis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją, ką netrukus išvydome? Ogi klykaujantį apsidirbėlį iki ausų: Konstitucinis Teismas yra politizuotas, jį reikėtų uždaryti!
Išties verta laikyti Konstitucijos egzaminą! Taip, kaip laiko kultūros žmonės, kurių protestą remia, „Norstat“ atliktos apklausos duomenimis, 45 proc. Lietuvos gyventojų. Nes tai jau ir pilietiškumo egzaminas, o pilietiškumas – mūsų gebėjimas naudotis teisėmis bei laisvėmis, ginti jas ir, atsakingai dalyvaujant viešajame gyvenime, siekti Lietuvos gerovės.
