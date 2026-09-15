Energetikos krizės šešėlis grįžta

Naftos kainos peržengė 100 JAV dolerių ribą
„Brent“ rūšies naftos kaina per savaitę ūgtelėjo beveik 10 proc. ir šią savaitę pakilo virš 109,8 JAV dolerių už barelį. Pagrindinis augimo veiksnys buvo suintensyvėję incidentai Hormūzo sąsiauryje, dėl kurių naftos kaina pirmą kartą nuo konflikto eskalacijos viršijo 100 JAV dolerių ribą. Augant geopolitinei įtampai, Tarptautinė energetikos agentūra (IEA) pablogino pasaulinės naftos rinkos prognozes, reikšmingai padidindama šių metų paklausos mažėjimo vertinimą ir perspėdama, kad energijos išteklių tiekimo normalizavimasis Artimuosiuose Rytuose gali nusikelti į kitus metus.
Neapibrėžtumas paveikė ir gamtinių dujų rinką: Azijos suskystintų gamtinių dujų (SGD) kainos pakilo virš 28 JAV dolerių už milijoną BTU (angl. British Thermal Unit) ir pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 m. pabaigos. Tuo pačiu smarkiai išaugo ir jūrų transporto tarifai, o pagrindiniame maršrute iš Artimųjų Rytų į Kiniją didžiųjų naftos tanklaivių dienos pajamos priartėjo prie rekordinių 800 tūkst. JAV dolerių. Šie pokyčiai rodo, kad užsitęsęs konfliktas regione toliau didina energijos išteklių kainų svyravimus, tiekimo grandinių rizikas ir spaudimą pasaulio ekonomikai.
Prieš žiemos sezoną – dujų atsargų trūkumas Europoje
Europa artėjantį šildymo sezoną pasitinka su reikšmingu gamtinių dujų atsargų deficitu. Saugyklose vis dar trūksta daugiau nei 100 TWh net minimaliam 75 proc. užpildymui pasiekti, o tokio masto atsargų deficitas šiuo metų laiku paskutinį kartą buvo fiksuotas 2022 m. energetinės krizės metu.
Europos dujų rinkos etalonu laikoma TTF kaina šiuo metu svyruoja apie 60 Eur/MWh, o kai kurie rinkos dalyviai prognozuoja ir tolimesnį jos augimą ketvirtąjį metų ketvirtį.
Situaciją komplikuoja užsitęsę tiekimo sutrikimai: lėčiau nei tikėtasi atsigaunantys SGD srautai per Hormūzo sąsiaurį, Norvegijos dujų telkinių veiklos apribojimai, Ukrainos atakų paveikta Rusijos dujų infrastruktūra bei galimi darbo ginčai Prancūzijos SGD terminaluose.
Tuo pat metu Europa intensyviai konkuruoja su Azijos valstybėmis dėl SGD krovinių spot rinkoje (kai dujos įsigyjamos dabartine rinkos kaina ir atsiskaitoma per dvi dienas), o aukštos kainos Azijoje dar labiau apsunkina Senojo žemyno galimybes sparčiai papildyti dujų saugyklas prieš prasidedant žiemos sezonui. Šie veiksniai didina energijos kainų svyravimo riziką ir išlaiko spaudimą Europos energetikos rinkai artimiausiais mėnesiais.
ECB tęsia pinigų politikos griežtinimą ir neatmeta tolesnių palūkanų didinimų
Europos Centrinis Bankas (ECB) ketvirtadienį padidino palūkanų normą 0,25 proc. punkto iki 2,5 proc. Tai jau antrasis didinimas nuo tada, kai dėl geopolitinės įtampos Artimuosiuose Rytuose išaugusios energijos kainos sustiprino infliacinį spaudimą euro zonoje.
Rinkos dalyviams šis sprendimas nebuvo netikėtas, tačiau ECB komunikacija išliko griežta ir signalizavo apie galimybę toliau griežtinti pinigų politiką. Kitą dieną po sprendimo Vokietijos centrinio banko vadovas Joachimas Nagelis perspėjo, kad siekiant suvaldyti infliaciją gali prireikti palūkanų normas padidinti iki lygio, kuris pradėtų reikšmingiau riboti ekonominį aktyvumą.
Tarp svarbiausių veiksnių, galinčių lemti tolesnius ECB sprendimus, ir toliau išlieka energijos kainų dinamika bei jos poveikis infliacijai. Tuo tarpu naujausios ECB prognozės rodo didesnį infliacinį spaudimą kartu su spartesniu nei tikėtasi ekonomikos augimu, o tai stiprina argumentus dėl galimo tolesnio pinigų politikos griežtinimo artimiausiais mėnesiais.
Stiprėjanti jena kelia riziką palūkanų normų skirtumais paremtoms investavimo strategijoms
Pastarosiomis savaitėmis sparčiai stiprėjanti Japonijos jena vėl išryškino rizikas, susijusias su palūkanų normų skirtumais paremtomis investavimo strategijomis, kai investuotojai skolinasi lėšas žemų palūkanų valiuta, dažniausiai jenomis, ir jas nukreipia į didesnės grąžos aktyvus, tokius kaip JAV akcijos ar besivystančių rinkų obligacijos.
Jenos kursui kylant, šių strategijų patrauklumas ir pelningumas mažėja, todėl dalis investuotojų yra priversti mažinti pozicijas, realizuoti turimus aktyvus ir grąžinti finansavimą. Tai didina riziką, kad platesnis tokių investavimo strategijų pozicijų uždarymas gali sukelti papildomą spaudimą pasaulio akcijų rinkoms ir padidinti jų svyravimus.
Investuotojų atsargumą atspindi ir kapitalo srautų duomenys: „Bank of America“ strategų vertinimu, JAV akcijų fondai pastaruoju metu užfiksavo didžiausią kapitalo nutekėjimą per tris savaites, o pasauliniai akcijų fondų srautai išlieka gerokai mažesni nei vasaros viduryje. Tai signalizuoja apie silpnėjantį investuotojų rizikos apetitą ir augantį rinkų jautrumą valiutų kursų bei pinigų politikos pokyčiams.
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