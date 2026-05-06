ES jūrų pramonės strategija: ar Europa spėja su globaliais pokyčiais?

Būtent šiame kontekste pasirodė Europos Komisijos ES jūrų pramonės strategija (angl. EU Industrial Maritime Strategy, EIMS). Iš pirmo žvilgsnio tai dar vienas sektoriaus dokumentas, tačiau iš tikrųjų – bandymas atsakyti į klausimą, kurį kiti sprendžia dešimtmečiais: kas kontroliuoja jūras, tas kontroliuoja tiekimo grandines, energiją ir galiausiai ekonomiką.
Strategija šiandien aktyviai aptariama Briuselyje, taip pat ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Tai gera proga pažvelgti, kodėl jūrų pramonė ES lygiu yra kritiškai svarbi.
Europa iš esmės yra „vandens žemynas“: 76 % importo atkeliauja jūra (apie 1,3 trilijono eurų vertės), apie 75 % išorinės ir 35 % vidaus prekybos vyksta jūrų transportu, o ES valdo apie 34 % pasaulio prekybinio laivyno. Tai nėra tik sektorius – tai strateginė arterija, be kurios Europos ekonomika sustotų.
Tačiau ši arterija yra atvira ir sunkiai ginama. Europa turi apie 70 tūkst. km pakrantės ir didžiausią pasaulyje kolektyvinę jūrinę erdvę (apie 25 mln. km²). Po vandeniu driekiasi kritinė infrastruktūra, kuria perduodama net 99 % pasaulio interneto srauto. Tai reiškia, kad jūrinė erdvė yra ne tik ekonomikos, bet ir skaitmeninio bei energetinio saugumo pagrindas. Ir būtent čia išryškėja problema – ši infrastruktūra tampa realiu geopolitinių konfliktų taikiniu. Baltijos jūra jau veikia kaip savotiška laboratorija: kabelių pažeidimai, „pilkosios zonos“ operacijos, neaiškios kilmės incidentai, kurių poveikis – labai konkretus.
Tuo pat metu globalioje rinkoje Europa praranda kontrolę. Laivų statyboje dominuoja Azija – ypač Kinija ir Pietų Korėja. Kinija sistemingai integruoja jūrinę pramonę į savo geopolitinę strategiją – nuo „Belt and Road“ iniciatyvos iki uostų kontrolės ir logistikos grandinių. Europa išlaiko stiprias pozicijas aukštos pridėtinės vertės segmentuose (97 % kruizinių laivų ir 67 % ledlaužių statoma čia), tačiau tai siauri segmentai, o priklausomybė nuo Azijos masinėje gamyboje tik didėja.
Todėl EIMS reikėtų vertinti ne kaip techninį dokumentą, o kaip bandymą keisti politikos logiką – pereiti nuo fragmentuoto reguliavimo prie industrinės ir geopolitinės strategijos. Strategija iš naujo apibrėžia jūrą kaip erdvę, kur susikerta ekonomika, saugumas ir konkurencingumas, ir pereina prie visos jūrinės ekosistemos valdymo.
Ji remiasi šešiais ramsčiais – nuo laivų statybos ir jungčių iki saugumo, inovacijų, finansų ir darbo jėgos. Ypač svarbus inovacijų „scale-up“ aspektas – Europa neturi technologijų trūkumo, tačiau stokoja jų komercinio išplėtimo. Finansų dimensija taip pat kritinė: dekarbonizacija, infrastruktūra ir skaitmenizacija reikalauja milžiniškų investicijų, todėl siūlomas mišrus finansavimo modelis. Trečias esminis elementas – žmogiškieji ištekliai: be žmonių strategija liks tik planu. Taip pat akcentuojama didesnė koordinacija ir mažesnė fragmentacija.
Visa tai rodo aiškią kryptį – Europa siekia jūrinio suvereniteto, t. y. gebėjimo kontroliuoti infrastruktūrą, technologijas ir tiekimo grandines. Tačiau kyla klausimas, ar siūlomi sprendimai pakankami.
Pirminės pramonės atstovų įžvalgos gana aiškios. Pirma, būtina aiškiai prioritetizuoti konkurencingumą – perteklinis reguliavimas mažina galimybes globalioje rinkoje. Antra, geopolitika turi būti realiai integruota, ypač atsižvelgiant į didesnes rizikas Rytų Europoje. Trečia, energetikos transformacija turi būti praktiška. Ketvirta, finansiniai instrumentai turi atitikti sektoriaus realybę. Penkta, būtina išvengti reguliacinės fragmentacijos. Šešta, stiprinti pramoninį pagrindą ir dvigubo panaudojimo potencialą, įskaitant karinį mobilumą. Septinta, integruoti saugumą – nuo infrastruktūros iki kibernetinių grėsmių. Aštunta, spręsti darbo jėgos trūkumą. Ir galiausiai – užtikrinti realų įgyvendinimą.
Lietuvai ši strategija nėra teorinė. Ji tiesiogiai susijusi su Klaipėdos uostu, LNG ir naftos terminalais, logistika ir infrastruktūra. Klaipėda iš transporto mazgo tampa strateginiu centru – tai reiškia didesnes galimybes finansavimui, integracijai ir saugumo stiprinimui. Laivų remonto sektorius tampa viena realiausių nišų, LNG infrastruktūra – strateginiu turtu, o karinis mobilumas – praktinio planavimo dalimi. Baltijos jūros kritinė infrastruktūra reikalauja ES dėmesio, tačiau kartu atsiveria galimybės naujoms industrijoms, ypač „offshore“ energetikoje.
Visa tai remiasi vienu dalyku – žmonėmis ir kompetencijomis. Lietuvai tai galimybė iš esmės sustiprinti savo vietą Europos jūrinėje ekonomikoje.
Strategija rodo viena – Europa pagaliau pradeda suvokti jūrinės erdvės reikšmę. Tačiau supratimas dar nereiškia veiksmo. Didžiausia problema šiandien nėra strategijų trūkumas, o jų įgyvendinimas, mastelis ir greitis. Globali konkurencija vyksta ne dokumentų, o investicijų ir technologijų lygmenyje.
Todėl tikrasis testas paprastas: ar Europa sugebės veikti pakankamai greitai ir ryžtingai, išlaikydama balansą tarp saugumo, ekonomikos ir žaliosios transformacijos? Lietuvai tai reali galimybė sustiprinti savo poziciją – jei ji bus aktyviai išnaudota.
Galiausiai klausimas lieka tas pats: ar Europa dar gali kontroliuoti savo jūrines arterijas? Jei taip – tai reikš stipresnę Europą. Jei ne – sprendimai vis dažniau bus priimami ne čia.
