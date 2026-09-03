Eufemizmų paklausa

Vis dėlto neretai eufemizmai maskuoja visai kitokias užmačias. Štai pagrindinis Kremliaus įnamis, nusibrukęs į Biškeką, pažėrė išminties: esą Rusija sąmoningai nesikėsina į Ukrainos lyderių gyvybę, nes rusams reikalingi „tam tikri derybininkai“. Tik labai jau akivaizdžiai ši postringavimų esmė identiška Ezopo pasakėčiai apie lapę ir vynuoges, kai rudoji, nepasiekusi uogų, nusprendė, kad jos neprinokusios, ir pabrukusi uodegą išsliūkino iš vynuogyno lauk.
Dar vienas pasaulio didžiūnas, Baltųjų rūmų didysis bosas, savo antros kadencijos pradžioje Meksikos įlanką užsibrėžė pervadinti Amerikos įlanka, o prieš kelias dienas Ontarijo ežerą – Amerikos ežeru, tarsi tai kažką keistų kolektyvinėje pačių amerikiečių sąmonėje.
O štai lietuviškasis premjeras parodė kilnumą ir patikino neketinąs bylinėtis su žurnalistais dėl paviešintos informacijos apie jo pačios darbo aplinkybes Kauno rajono savivaldybėje ir „Raudondvario dvare“, nors ši esą ir neatitinkanti tikrovės. Ministras pirmininkas teigė nenorįs eskaluoti šios temos.
Tik čia vertėtų suklusti, nes kaip rašė klasikas J. Erlickas: „Jei mes ir stovime trise prie gastronomo. Tas dar nieko nereiškia.“
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