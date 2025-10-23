Gerovės valstybės formulė: paprastesnė, nei gali atrodyti

Tiesa, neseniai aptikta gausių naftos telkinių, tačiau pagrindinė ūkio šaka tebebuvo pusiau klajoklinė gyvulininkystė. Trūko kvalifikuotų specialistų. Visuomenė buvo mažaraštė, varžoma konservatyvių religinių tradicijų. JAE buvo konstitucinė monarchija, septynių šeichų valdoma emyratų federacija. Valstybės likimas priklausė nuo prezidento Zajido bin Sultano al Nahjano pasirinktos vidaus politinės strategijos. Zajidas buvo musulmonas, bet ne fanatikas, – išsimokslinęs Europoje, jis pasižymėjo racionalumu ir diplomatija. Pirmiausia jis išstudijavo kiekvieno iš valdančiajam elitui priklausančių šeichų charakterio savybes ir kompetencijas. Atsižvelgdamas į tai paskyrė pareigas ir atsakomybės sritis valstybės valdyme. Vieniems patikėjo rūpintis strateginiu naftos sektoriumi, kitiems – miestų plėtra, tretiems – švietimo reforma ir t. t.
Atrodo, viskas paprasta, tačiau genialumas ir slypi paprastume. Tiesiog priimdamas sprendimus, skirdamas ministrus, Zajidas bin Sultanas al Nahjanas pirmenybę teikė ne asmeniniam lojalumui, o pavesto kuruoti dalyko išmanymui. Mes taip pat galėtume pasinaudoti šia gerąja praktika, jei vis dar norime kurti visuotinės gerovės valstybę.
Naujausi komentarai