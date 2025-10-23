 Gerovės valstybės formulė: paprastesnė, nei gali atrodyti

Gerovės valstybės formulė: paprastesnė, nei gali atrodyti

2025-10-23 16:00
Gintautas Labanauskas (178224)
Ekonomikos mokslų daktaras

Kai 1971 m. rugsėjo 8 d. šeichas Zajidas bin Sultanas al Nahjanas žengė į posėdžių rūmus susirūpinęs ir slegiamas abejonių, jis buvo išrinktas ką tik susikūrusios valstybinės – Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) prezidentu. Būkštauti buvo dėl ko – padaryti sėkmingą politiką už Lietuvą nedaug didesnėje ir kur kas labiau atsilikusioje, iš kolonijinio jungo neseniai išsilaisvinusioje Arabijos pusiasalio šalyje neatrodė būsiant lengva.

Gintautas Labanauskas Faktas: Jungtiniai Arabų Emyratai ne visada buvo klestinti šalis, bet jos sėkmės formulė įkvepia.

Tiesa, neseniai aptikta gausių naftos telkinių, tačiau pagrindinė ūkio šaka tebebuvo pusiau klajoklinė gyvulininkystė. Trūko kvalifikuotų specialistų. Visuomenė buvo mažaraštė, varžoma konservatyvių religinių tradicijų. JAE buvo konstitucinė monarchija, septynių šeichų valdoma emyratų federacija. Valstybės likimas priklausė nuo prezidento Zajido bin Sultano al Nahjano pasirinktos vidaus politinės strategijos. Zajidas buvo musulmonas, bet ne fanatikas, – išsimokslinęs Europoje, jis pasižymėjo racionalumu ir diplomatija. Pirmiausia jis išstudijavo kiekvieno iš valdančiajam elitui priklausančių šeichų charakterio savybes ir kompetencijas. Atsižvelgdamas į tai paskyrė pareigas ir atsakomybės sritis valstybės valdyme. Vieniems patikėjo rūpintis strateginiu naftos sektoriumi, kitiems – miestų plėtra, tretiems – švietimo reforma ir t. t.

Faktas: Jungtiniai Arabų Emyratai ne visada buvo klestinti šalis, bet jos sėkmės formulė įkvepia.
Faktas: Jungtiniai Arabų Emyratai ne visada buvo klestinti šalis, bet jos sėkmės formulė įkvepia. / Scanpix nuotr.

Atrodo, viskas paprasta, tačiau genialumas ir slypi paprastume. Tiesiog priimdamas sprendimus, skirdamas ministrus, Zajidas bin Sultanas al Nahjanas pirmenybę teikė ne asmeniniam lojalumui, o pavesto kuruoti dalyko išmanymui. Mes taip pat galėtume pasinaudoti šia gerąja praktika, jei vis dar norime kurti visuotinės gerovės valstybę.

Šiame straipsnyje:
Zajidas bin Sultanas al Nahjanas
Jungtiniai Arabų Emyratai
prezidentas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų