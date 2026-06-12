Grynųjų pakavimas

Suprantama, kad darbščiausiems tautos tarnams kone kas vakarą tenka skaičiuoti grynuosius, todėl prarandamas svarbus laikas, kurį galėtų skirti tarnystei savo šaliai ir jos piliečiams.
Kai tokia situacija, būtų visiškai suprantama ir pateisinama, jei patys darbščiausi ir išradingiausi tautos tarnai nuspręstų samdytis specialius padėjėjus: grynųjų skaičiuotojus, rūšiuotojus, pakuotojus, išvežiotojus ir surinkėjus.
Rūšiuojant pinigus paprastai yra svarbu sąžiningumas, bet kadangi niekas nežino, kur toks įrenginys parduodamas, jo panaudojimas galėtų būti atidėtas neribotam laikui.
Pinigų skaičiavimo darbas vyktų nakties metu. Dažnos komandiruotės į Šilalę ir Širvintas. Nenuostabu, kad po intensyvaus skaičiavimo, rūšiavimo ir pakavimo ant grindų liktų visokių šiukšlių – menkaverčių 5 ar 10 nominalo banknotų. Padėjėjai turėtų juos šluoti ir tvarkingai sukti į kompaktiškus ritinėlius – sušius. Tokie „sušiai“ labai praverstų įvairioms smulkioms skylutėms užkamšyti smulkiuose valstybinių tarnybų (pavyzdžiui, pasienio ir kt.) padaliniuose.
Kol kas rūšiuotojai pluša pogrindyje ir esama daug nemokšiškumo. Netgi kalbama, kad rūšiuojama į talpias, kvapą gniaužiančias (ne dėl aromato, bet dėl dydžio) kojines, kurios mezgamos lyg ir Šilalės, lyg ir Širvintų, lyg iri Tauragės garažuose, o paskui baltarusiškais balionais skraidinamos į sostinę.
Dauguma pinigus skaičiuojančių ir rūšiuojančių padėjėjų labai norėtų dirbti pinigų štampuotojais, bet darbščiausi tautos tarnai ragina neskubėti – laukti, kada ims pūsti palankūs Rytų vėjai ir virš Nemuno sušvis grynųjų aušra.
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