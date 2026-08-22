Gyvenimas be švyturio

Šis specialus navigacijos įrenginys rodo laivams saugų kelią ir padeda rasti uostą. Tai graži metafora, kai kalbame apie žmones-švyturius, kurių mums reikia, kad rodytų kryptį ir padėtų nepasiklysti gyvenimo audrose. Tai autoritetai, tapę vertybiniu orientyru.
Autoriteto nesusikursi per vieną televizijos laidą, socialinio tinklo paskyrą ar gerai surežisuotą spaudos konferenciją.
Ir čia jau ilgas atodūsis: kur dabar tie autoritetai? Dabar, kai turime beveik visko, labiausiai trūksta žmonių, į kuriuos galėtume atsiremti. Tokių kaip tautos patriarchas Jonas Basanavičius, tautinio atgimimo budintojas Vincas Kudirka, Lietuvos sąžine vadintas monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, gyva legenda tapęs vienuolis tėvas Stanislovas, tautos dainius Justinas Marcinkevičius... Šį sąrašą kiekvienas pratęstume savaip. Tačiau bendras jų vardiklis neabejotinai būtų vienas – idealizmas, šiandien tapęs deficitu.
Be jo, kaip be gyvybiškai būtinos organizmui medžiagos, įvyko moralinė DNR mutacija. Politikai tapo verslininkais, verslininkai – carais, visuomenės veikėjai – savireklamos specialistais, dvasininkai nuo tarnystės Dievui pasislinko arčiau tarnystės sau. Autoritetą pakeitė matomumas, reputaciją – įvaizdis, o sąžinę vis dažniau – teisininko konsultacija. Teistumas ir nuolatinis teisėsaugos dėmesys tapo savotišku politikų prekės ženklu.
Autoriteto nesusikursi per vieną televizijos laidą, socialinio tinklo paskyrą ar gerai surežisuotą spaudos konferenciją. Autoritetas užauga lėtai – iš darbų, atsakomybės, iš principo nepadaryti to, ko negali pateisinti prieš save. Kuo anksčiau nebūtume patikėję, šiandien nė nesistebime. Gal todėl, kai nebegalime suvokti, kur baigiasi autoritetas ir prasideda jo karikatūra, telieka pacituoti gyvąjį humoro klasiką Juozą Erlicką: „Moralinį autoritetą kiekvienas gali pasidirbti pats. Sukaliau jį iš lentų ir pastačiau už tvarto. Šeimos nariai ir svečiai ten dažnai apsilanko. Pabūna susikaupę ir grįžta su palengvėjimu. Čia niekados nebus nusivylimo.“ Tokios tad mūsų nūdienos „švyturių“ Augėjo arklidės.
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