Hibridinis biurokratijos idiotizmas

Tai bent. Tik ką siekėme uždaryti visas pralaidas į Baltarusiją, rėkėme apie balionus, hibridinį karą, migrantus, tiesėme spygliuotą tvorą, o dabar – še tau, atnaujinamas kelias pas A. Lukašenką. Ar čia kai kam galvoje triušiai laksto, ar kairė nežino, ką daro dešinė?
Kelią reikia remontuoti ne į Baltarusiją, užtikrinant „patogesnes sąlygas“ kontrabandai ir šimtasiūlių dėvėtojams, o ten, kur išties važinėja Lietuvos piliečiai. Gal galima būtų, pvz., neapsimetinėti, kad niekas nematė, kokia asfalto danga yra kelyje į Palangą ir iš jos.
Klaiki gėda, kad valstybės veikėjai jau daugybę metų toleruoja tokį „greitkelį“ į lankomiausią šalies kurortą. Ten pirmiausiai reikėjo mesti tą 1,9 mln. eurų, kurie dabar aukojami A. Lukašenkos ir būsimų okupantų patogumui.
Apsidairius būtų galima pamatyti ir kiek pas mus yra rauplėtų vieškelių, kur galima pamesti ne tik dantų protezus, bet ir vidaus organus. Nesunku pastebėti ir tai, į ką pavirto magistralė A1, kuria iškart už Klaipėdos tenka daužytis lyg „betonke“. Taip, šio greitkelio ruožai dabar remontuojami, bet to maža po ilgų apsileidimo metų.
Prioritetinių darbų – daugybė, tačiau dėl mistinių priežasčių griebiamasi remonto kelyje, kurį apskritai reikėtų uždaryti. Sunku suvokti tą hibridinę biurokratų logiką, nes jų sprendimai kartais labiau primena girto bepročio šlaistymąsi, bet tikrai ne valstybės strateginių tikslų siekimą.
P. S. Sunku suvokti ir tą pseudopatriotinę atominių užmojų sklaidą. Nejaugi mūsų politikos pacientai mano, kad Rusija tikrai taikstysis su siekiu jos pašonėje turėti branduolinį ginklą? Juk tai atviras kvietimas okupacijai. Gal jūs ten, tame pasipūtusiame Vilniuje, visai sublūdote?
(be temos)