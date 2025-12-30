Į Naujuosius – su „Mezym“ prie lėkštės

Klausimai iš esmės. Tik, matyt, tai nesibaigs niekada. Situacija pas mus gali būti tik nestabili arba stabilesnė. Vis dėlto, galvojant taip pat iš esmės, akivaizdu, kad stabilumas ir socialinio gėrio lygis priklauso nuo valdančiųjų sąžinės, empatijos bei geranoriškumo. Ir būtinai – proto. Jeigu nėra nei proto, nei sąžinės, tada jau visai prastai.
Kad baigtųsi balaganas, kurį visi regime, pirmiausia, matyt, reikėtų daugiau ir viešosios empatijos bei solidarumo. Kaip, pvz., turi jaustis gamybininkas, uždirbantis vidutinę algą, kai paaiškėja, kad kai kas, užsiimdamas niekais, pliurpdamas niekus ir darydamas nieką, gauna 12 tūkstančių iš biudžeto? Kaip jaustis regiono žmogui, kuris patiria, kad Vilniuje pragyvenimo lygis 60 proc. aukštesnis negu jo aplinkoje? Kaip apskritai gali vešėti elitas, partijos, politikai ir biurokratija valstybėje, kurioje 620 tūkst. žmonių gyvena žemiau skurdo rizikos ribos?
Dar viena destruktyvi nuodėmė – godumas. Žmonės dažnai kelia klausimą, kodėl taip gėdingai brangiai viską perka valstybės as(il)ai? Todėl, kad pas mus vis dar vyksta slaptos tų pačių auksinių šaukštų dalybos. Kai kas pirštu rodo į Ukrainą, esą ten korupcija. Tačiau ir pas mus gi tas pats, tik visa tai gražiai supakuota į degtinės dėžutes ir dailias frazes apie sportą, kultūrą, rūpinimąsi vertybėmis. Tik, pardon, kuo aukštesnė pirkimo kaina, tuo didesni „otkatai“. Štai kodėl taip brangiai viską perkame ir vis dar esame Europos ubagai. Dabar dar ir baigiantys prasiskolinti.
P. S. Riebių jums Naujųjų ir skalsaus „Mezymo“ su „Espumisanu“, stadionus, arenas, koncertų sales, konferencijų centrus mums dosniai statantis elite.
