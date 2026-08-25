Į priekopę – išeiginiais triusikais

Dabar degalų PVM tarifas bus sumažintas nuo 23 iki 8 proc.
Vos paskelbus šią žinią, benzino kaina tenykštėse degalinėse nukrito iki 1,36 euro (mūsų pinigais). „Būtent to laukė Lenkijos žmonės“, – konstatavo ministras pirmininkas D. Tuskas.
Lenkijos premjeras suvokia, ko iš tiesų reikia piliečiams. O kaip reikaliukai pas mus? Pas mus degalinėse benzino kaina vėl viršijo 1,8 euro. Net „Juozitos“ skaičiai švieslentėse kelia šiurpą, pyktį ir klausimą: kada mūsų nusisėdėję subinkauliai pradės bent truputį galvoti apie žmonės?
Tas nenoras atsigręžti į paprastų piliečių realybę dangstomas pareiškimais apie fiskalinę drausmę, tvarumą ir ekologiją. Esą vaikščiokite pėsti, gerbiami žmonės, mes geriau žinome, ko jums reikia.
Na, taip, kol plebėjai vaikščios, jie galės toliau važinėti valdiškais kortežais. Pvz., į restoraną „Monai“, kur atvykusių ponulių garbei sustabdomas eismas visiems „eiliniams“. Juk biudžeto aristokratai atvyko prisiėsti už visų pinigus.
Dar durniau viskas atrodo, kai imama aiškinti apie ekologiją. Visų pirma, ekologija jau seniai yra tapusi veltėdžių demagogijos arkliuku, ant kurio jie joja to paties biudžeto sąskaita. Kitas dalykas – jei jau šalies valdytojai nuoširdžiai mąstytų apie taršą, valdiški limuzinai su mėlynais tarnų švyturėliais ir apsaugininkų gauja nelėktų kiekvieną penktadienį prie jūros. Neva spręsti svarbių reikalų (su išeiginiais triusikais Nidos priekopėse).
Kai mes visi mokame už litrą benzino 1,8 euro, jie net nežino, kiek šis apskritai kainuoja ir kiek toks jų bukas abejingumas pakelia visų prekių, įskaitant ir maisto, kainas.
P. S. Ko vertas restoranas, kuris slepia, ką už mūsų pinigus atrajojo biudžetinio elito veikėjai?
(be temos)