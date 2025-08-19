Institucinio buvojimo egzotika

„Nenuostabu, kai ministro kadenciją pradedi nuo automobilio paieškos ir kabineto remonto, gera ją užbaigti turistine kelione iš mokesčių mokėtojų pinigų“, – pastebėjo Seimo narys S. Gentvilas.
Iš tiesų ši laiminga kelionė už svetimas kupiūras (2 259 + 1 478 €) – simptomiška. O simptomai byloja apie tai, kad kai kurie biudžetinio luomo gyventojai iš esmės nelabai turi ką dirbti. Kartais apskritai sunku suvokti, kur čia kažkoks neva darbas, o kur – pramoga ar egzotika.
Neturi ką veikti ir institucijos, kurių dalis kažkada buvo sutvertos vien tam, kad po dar vienų rinkimų koalicijos personažai galėtų gauti tam tikrą postų skaičių. Apie lėšų taupymą niekas negalvojo, ponuliai mąstė apie „valstybės ateitį“ ir įtemptai dėliojo kėdučių pokerį. Kaipgi ta Lietuva bus be valdančiosios koalicijos, kuri ir užgimsta dalijantis etatais?
Kadaise tam skaičiaus reikalui net buvo sukurptos mikimauzinės ministro be portfelio pareigybės. Kurpė, kol bendras visų ministrų skaičius pasiekė gal 20. Šalia 141 seimūno ir neaprėpiamos valdininkų bei patarnautojų minios. Ir visa tai – gerovei mikroninės tėviškėlės, kurią, lydint mėlyniems švyturėliams, galima pralėkti per tris valandas. Beprasmybės dainos ir giesmės.
Dabar vėl gimdomas naujas koalicijos kūdikėlis. Vėl vyksta partinės kėdučių dalybos. Vėl niekas nesiruošia konstatuoti, kad Lietuvoje per daug ministerijų, kad įsivyravęs biurokratinis onanizmas ir išsikerojęs institucinis vegetavimas – lyg virvė ant kaklo. Bus dar ir Regionų ministerija, nes kai kam labai jau reikia dar vieno krėslo. Kokia laimė Tėvynei ir jos žmonėms.
P. S. Iš kur tas zoologinis visokių patarėjų noras ne save, o kitus lietuvius siųsti į karą?
