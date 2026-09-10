Išgyvenkite už 620 eurų per mėnesį

Na, taip, gal jauniems žmonėms ir gerai sekasi įvaldyti tas naująsias technologijas. Tačiau ką daryti pagyvenusiam žmogui, kuris iki šiol naudojasi „mygtukiniu“ telefonu ir su internetu neturi nieko bendra?
Manau, kad mūsų visuomenė eina pagyvenusių žmonių atskirties ir net niekinimo keliu. Senas žmogus tapo nebereikalingas, nors didžiąją dalį gyvenimo atidavė dirbdamas darbą.
Nors ir dirbo daug, dabar į jį ir jo poreikius niekas nebekreipia didesnio dėmesio. Visi tik perspėja: „Pasižiūrėkite internete“, „Prisijunkite prie paskyros“.
Na, taip, „prisijunkite“... Prie kapinių teritorijos. Gal net tai kai kurie interneto garbintojai turi omenyje.
Neslėpkime, senjorai pas mus yra atstumtieji. Jų pensijos menkos, pavyzdžiui, 620 eurų. Kaip už tokius pinigus galima išgyventi mėnesį?
Gal Seimo arba Vyriausybės nariai galėtų parodyti pavyzdį – sudalyvauti kokiame nors realybės šou ir parodyti, kaip išgyventi už tokią sumą, susimokėti mokesčius už paslaugas, vaistus ir nenumirti iš bado.
Taip atsibodo valgyti tas kruopas. Kol dirbau, dar buvo pusė bėdos, o dabar, kai jau darbuotis jėgų nebėra, reikia misti tuo, kas pigiausia. Priešingu atveju prieš pensijos išmoką skęsi skolose. Aišku, jei dar turėsi, kas paskolins.
Geriau tiems senjorams, kurie turi dar gyvą sutuoktinį arba sutuoktinę. Bet jei esi vienišas, kaip aš, kaip man gyventi, kaip netapti visuomenės atstumtuoju?
Pažiūrėkite atidžiau į mūsų senatvės pensininkus, jūs pamatysite, kokios liūdnos jų akys. Jie yra atstumtieji ir paniekintieji, į juos visus jaunesni ir dar sveikatos turintys žmonės žiūri paniekinančiai arba su ironijos gaidele.
Taip, mes nemokame naudotis savitarnos kasomis, mes nemokame virtualiai susimokėti mokesčių, mes nemokame naudotis bankomatais. Tai ką mums dabar daryti? Šokti nuo stogo, kad visuomenė tokia mums abejinga? Nemalonu visa tai, bet tai yra mūsų kasdienybė.
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