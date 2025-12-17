Joga vietoj maldos

Lyginant, kaip visuomenė reaguoja į skirtingus tikėjimus, susidaro dvigubo standarto įspūdis. Kitas religijas kviečiama vertinti su „kultūriniu jautrumu“, o krikščionybei klijuojama kolonizatorių etiketė. Tačiau realybė kitokia: šiandien krikščionys yra labiausiai persekiojama religinė grupė pasaulyje. Tai faktas, ne metafora. Džiaugdamiesi architektūriniu sprendimu, kai Dievo namai virsta kokiu loftu, nematome, kad Afrikoje ir Azijoje krikščionių bendruomenės auga stulbinamu tempu. Kinijoje, nepaisant persekiojimų, krikščionių per kelis dešimtmečius pagausėjo iki beveik 100 mln. Pietų Korėjoje jie sudaro beveik trečdalį gyventojų. Tenykščai žmonės krikščionybėje ieško ne tik tikėjimo, bet ir vilties, bendruomenės, moralinės orientacijos.
Vakaruose įsitvirtina vadinamasis -ietsizmas (nuo olandų kalbos žodžio „iets“ – liet. kažkas) – miglotas tikėjimas kažkuo, neįvardijant konkrečios religijos. Tokia pozicija labai patogi. Nereikia laikytis jokių moralinių reikalavimų ar įsipareigojimų bendruomenei. Vietoj pasninko – eilinė dieta, vietoje maldos – jogos seansas, vietoj nuodėmės sąvokos – „teigiama energija“. Dvasinis gyvenimas tampa vartojimo objektu: pasirenku tik tai, kas malonu ir patogu, atmesdamas viską, kas reikalauja pastangų ar aukos.
