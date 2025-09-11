Jungtiniai Lietuvos Emyratai – utopiją paversti svajone įmanoma

Apie ką svajojame
Tiek vienai, tiek kitai žmonijos svajonei išsipildyti reikėjo ne tiek techninių ir finansinių galimybių proveržio, kiek žmogiškojo faktoriaus, kitaip tariant, turėjo atsirasti drąsių, nebijančių svajoti ir įgyvendinti svajonės lyderių.
Lėktuvais dabar skraido visas pasaulis, dėl kosmoso lyg ir neturime grandiozinių ambicijų, kita vertus, ką mums ten veikti, kai čia, mūsų gimtojoje žemėje, pilni kampai neiškuoptų šiukšlių. Mes norėtume, kad čia, Lietuvoje, sąžiningai sumokėję komunalinius mokesčius, turėtume pinigų ne tik vaistams, bet sotesniam duonos kąsniui, oriai gyventume sulaukę senatvės, kad, kaip ir mūsų kolegos, gyvenantys šiek tiek toliau į Vakarus už mūsų, galėtume keliauti po pasaulį.
Daugelis su pavydu žiūri į JAV ar senosios Vakarų Europos gyventojus, bet šiandien nebūtinai JAV ar Vakarų Europos šalys gali būti gerovės simboliu ir sektinu pavyzdžiu. Daugelis žmonių, apsilankę Junginiuose Arabų Emyratuose (JAE), būna pakerėti įspūdžio, kiek daug ir per kokį istoriškai trumpą laiką pasiekė ši nedaug už Lietuvą didesnė, buvusi klajoklių, gyvulių augintojų valstybė.
Skirtingi keliai
Dubajaus supermodernūs, kvapą gniaužiančios architektūros dangoraižiai, tviskantys biurai, ne vien šeichams, bet ir eiliniams piliečiams pasiekiama prabanga negali nestebinti. Rūpinamasi kiekvienu piliečiu nuo pat gimimo – tik gimusiam vaikui valstybė atidaro sąskaitą banke. Bendras vidaus produktas vienam gyventojui – daugiau nei dvigubai didesnis už Lietuvos, daugiau kaip 50 tūkst. JAV dolerių per metus. Įspūdingas rodiklis, žinant, kad JAE galutinai susiformavo tik praėjusio amžiaus 8-ajame dešimtmetyje.
Įprasta manyti, kad JAE ir kitų Artimųjų Rytų valstybių, tokių kaip Kataras, Kuveitas, Saudo Arabija, ekonominę gerovę sukūrė čia rasti gausūs naftos klodai. Sunku ginčytis, naftos eksportas – svarbus ekonomikos suklestėjimo reiškinys, tačiau čia tik dalis tiesos.
Buvusios sovietinės respublikos – Turkmėnijos – gelmėse taip pat gausu naftos ir gamtinių, tačiau ji taip ir liko viena skurdžiausių pasaulio šalių. Turkmėnijoje šalies vadovui Saparmuratui Nijazovui (Turkmėnbaši), kuris valdė šalį nuo 1985 m. iki savo mirties 2006 m., buvo statomos skulptūros iš gryno aukso, o žmonės skurdo.
Kitu keliu pasuko JAE vadovu 1971–2004 m. buvęs šeichas Zajidas Sultanas al Nahjanas. Jis jau pirmuosius už naftą gautus milijonus panaudojo ne nuosaviems rūmams statyti, o pažangioms technologijoms įsigyti, sveikatos apsaugai ir švietimui. Per dešimtmetį šalyje, kurioje raštingų gyventojų iki švietimo reformos buvo apie 60 proc., išaugo iki 98 proc.
JAE visada buvo musulmoniška šalis, tokia ir liko, tačiau demokratiniai procesai ir čia pasistūmėjo į priekį. Išsilavinimas, karjeros galimybės atsivėrė ir moterims. Aišku JAE netapo demokratine šalimi vertinant vakarietiškais standartais, bet ir neleido suklestėti islamiškojo fundamentalizmo virusui. Šalis išmaniai balansuoja tarp modernių vakarietiškų ir tradicinių islamo vertybių. Europietis Dubajuje gali jaustis taip pat komfortiškai kaip Londone, Briuselyje ar Berlyne. Smėlio dykumoje žaliuoja medžiai, mėlynuoja vandens telkiniai.
Derėtų pasimokyti
Gerovės JAE galima pavydėti, bet gal geriau nepavydėti, o imtis pokyčių patiems, mokantis iš įkvepiančių pavyzdžių. Taip, mes neturime nei naftos, nei dujų telkinių, bet turime kitų puikių dalykų: puikią natūralią gamtą, aukštą paslaugų kokybę, stiprų informacinių technologijų sektorių, kuris šiais laikais ne mažiau svarbus nei nafta ar deimantai. Turime aukštą kultūrą, netgi politinę, nes mūsų politinės žvaigždės nors ir deda vienas kitą į šuns dienas, tačiau nei Seime, nei gatvėje vienas su kitu nesimuša.
Ko mes, dideliam mano liūdesiui (ir ne tik mano), neturime, tai politinės strategijos, sugebėjimo identifikuoti ir vystyti nacionalinius prioritetus visiems mūsų piliečiams naudingų sprendimų labui.
Mūsų valstybėje susikaupė kritinė masė politinių intrigų, savanaudiškų siaurų grupinių interesų sprendimų.
Tai labai gerai matyti politinių lūžių metu, kai formuojamos naujos koalicijos, deryboms virstant primityviomis valdiško pyrago dalybomis, principinius dalykus nustumiant į šoną.
Lietuvai, mano nuomone, trūksta ne duonos ir ne naftos – viso to galima įsigyti. Labiausiai trūksta tvirtų, charizmatiškų, sugebančių tautą suvienyti asmenybių.
Gaila, bet tikrų politinių lyderių nepavyks importuoti nei iš Briuselio, nei iš JAE, juos turime išsiugdyti čia – savo žemėje, bet procesas ilgas, nuobodus, reikalaujantis daug pastangų ir kantrybės.
Jei nuspręsime, kad mums to reikia, pasimokyti, kaip tai padaryti, galime iš istorijos, kad ir iš pavyzdžio šalies, buvusios skurdžia smėlio dykyne ir per istoriškai trumpą laiką tapusios geroves valstybe. Ne deklaracijose, o tikrovėje.
