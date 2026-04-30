Ir štai šiame didžiai nuostabiame šventiniame fone prezidentas kuo plačiau geidauja matyti savo atvaizdą.
Todėl visai netrukus kai kuriuose JAV pasuose pasirodys D. Trumpo portretas, atspaustas ant 1776-ųjų liepos 4 d. deklaracijos teksto, po kuriuo puikuosis ir auksinis D. Trumpo parašas. Panašu, jog kuklumas – ne stipriausia 47-ojo Amerikos prezidento savybė.
Ir vargiai jam pavyks to išmokti iš britų karaliaus Karolio III, viešėjusio Baltuosiuose rūmuose. Dar sunkiau ponui D. Trumpui įkandamas sveikas humoro jausmas, kurio nestokoja Jungtinės Karalystės monarchas, privertęs plačiai šypsotis net pirmąją Amerikos ponią.
Per vakarienę karalius, be kita ko, užsiminė, kad jei ne britai, amerikiečiai dabar kalbėtų prancūziškai, turėdamas galvoje anų laikų anglų ir prancūzų kovas dėl Naujojo Pasaulio kontrolės.
Karolis III prakalbo ir apie permainas rytiniame Baltųjų rūmų flygelyje, šmaikščiai pridūręs, kad daugiau nei prieš 100-metį rekonstruoti šiuos rūmus, juos padegdami, bandė ir britų kareiviai.
Po pokylio karalius reziumavo, kad šis buvęs žymiai geresnis nei Bostono arbatos vakarėlis, kai dar XVIII a. kolonistai į jūrą iš laivų išmetė apmokestintos britiškos arbatos krovinį.
D. Trumpas Karoliui III turėtų ir daugiau ko pavydėti – karalius Kongrese pasakė tokią kalbą, kad privertė demokratus atsistoti, anot prezidento, jam dar nėra pavykę to padaryti.
Ne kiekvienas gali tapti visų mėgstamu meškiuku, ne kiekvienam įgimta karališka elegancija ir šmaikštumas.
(be temos)