Kažkur stratosferoje

O tuo metu Lietuvoje atvejis labai panašus: susidaro įspūdis, kad čia grupė iš anksto susitarusių asmenų, imituodami nepakaltinamus, bando valdyti valstybę.
Situacija pasiekė tokią stadiją, kad žurnalistų kalbinta kadenciją baigusi šalies prezidentė neslėpė pasibjaurėjimo ir atsisakė ką nors daugiau komentuoti vidaus politikos klausimu.
Bet gal situacija nėra jau tokia beviltiška?
Štai, pavyzdžiui, premjerei Ukrainos vėliava šalia lietuviškos trispalvės anei Seimo rūmuose, anei dar kur nors netrukdo, kaip kai kuriems valdančiosios daugumos atstovams. Pastarieji tikina turintys teisę turėti kitokią nuomonę šiuo klausimu.
Dar viena gera žinia – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė trims kandidatūroms į Konstitucinio Teismo teisėjus, tarp jų yra ir ne taip seniai dar buvusio socialdemokrato parlamentaro pavardė. Tiesa, čia teisingumo ministrė laikosi kitokios nuomonės, ji mano, kad „iš Seimo suolo paimti ir į kažkurį teismą įdėti“ yra negerai.
O Generalinei prokuratūrai konstatavus, jog sprendimas prie abiturientų egzaminų rezultatų pridėti po 10 taškų buvo neteisėtas, Švietimo ministerija netruko atsikirsti, jog tokio sakinio oficialiame prokurorų rašte nerado, jis pagarsintas tik pranešime visuomenei.
Supraskite, kaip norite, ir taip jau – beveik metus.
P. S. O tuo metu kažkur kolektyvinės pasąmonės stratosferoje vis dar plaukioja taip ir neįvardyto būsimo kultūros ministro pavardė.
