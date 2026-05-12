 „Kiekvieno palangiškio indėlis yra labai svarbus“: mieste – tradicija tapęs renginys

2026-05-12 11:03
Palangos meras Šarūnas Vaitkus

Pirmadienį Palangos kurhauze vyko prasmingas ir jau tradicija tapęs renginys – penktą kartą minėjome Pagarbos mokesčių mokėtojams dieną.

Tai buvo puiki proga sustoti ir padėkoti žmonėms bei organizacijoms, kurių kasdienis darbas kuria stiprią ir augančią Palangą.

Pagerbėme verslo atstovus, viešųjų įstaigų bendruomenes bei privačias apgyvendinimo paslaugas teikiančius gyventojus, kurie savo sumokėtais mokesčiais 2025 metais daugiausiai prisidėjo prie Palangos miesto biudžeto.

A. Kazlausko nuotr.

Sumokėti mokesčiai yra ne tik skaičiai. Už jų slypi labai konkretūs darbai ir pokyčiai mieste. Būtent jų dėka Palanga gali investuoti į viešąsias erdves, paplūdimių priežiūrą, švietimą, sportą, kultūrą, socialines paslaugas, miesto tvarką bei kitus projektus, kurie kuria patogesnį gyvenimą ir turiningesnį poilsį tiek vietos gyventojams, tiek mūsų kurorto svečiams.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie atsakingai dirba, kuria darbo vietas ir prisideda prie mūsų miesto augimo. Kiekvieno palangiškio indėlis yra labai svarbus.

Malonu buvo renginyje matyti ir VMI atstovus. Ačiū, kad kasmet prisidedate kuriant šią šventę ir aktyviai joje dalyvaujate.

Ačiū ir šio vakaro atlikėjams, sukūrusiems ypatingą renginio nuotaiką. Oratorijos „Mončys“ atlikėjams, Palangos kultūros centro folkloro ansambliui „Mėguva“ ir jo vadovei Zitai Baniulitytei, Palangos kameriniam chorui ir vadovui Edmundui Jucevičiui bei instrumentinei grupei, „Svivelio“ šokėjams Barborai Žilytei ir Damirui Kuzmenko bei vadovams Tomui Žiliui ir Erikai Kuzmenko, S. Vainiūno meno mokyklos auklėtiniams Marijui Žiliui ir Kajui Laureckui, jų mokytojui Raimundui Žiliui bei koncertmeisteriui Vincui Paulauskui ir, žinoma, Vyganto Rekašiaus vadovaujamam Palangos orkestrui.

Jūsų pasirodymai šiam vakarui suteikė išskirtinio jaukumo ir šilumos 

