Konotacijų interpretacija

Blogiausia tik, kai vis dažniau žodis ima nieko nebereikšti arba reiškia visai ne tai, ką iki tol.
Štai, pavyzdžiui, anot Jungtinių Valstijų prezidento pono D. Trumpo, kone mėnesio įnirtingas Irano bombardavimas, pasirodo, buvęs tik „mini karas“, toks beveik kiemo lygio apsišaudymas balistinėmis raketomis.
Jam rimtu veidu antrina ir valstybės sekretorius M. Rubio, ūmai patikinęs Kongresą, kad operacija „Epinis įniršis“, taip sakant, baigta „ir dabar Vašingtonas persiorientuos į Hormuzo sąsiaurio atvėrimą laivybai bei pasaulinei naftos prekybai“. Taigi nuo „Epinio įniršio“ pereinama prie „Laisvės projekto“.
Jei tas „įniršis“ dar kažkaip atitiko visas tradicines konotacijas, tai įvardintojo „Laisvės“ plano teigiamos arba bent jau neutralios prasmės kelia klausimų.
Būtent prie šio plano kviečiama prisijungti ir Lietuva. „Mes tikrai turėtume dalyvauti tarptautinėse operacijose ir būti kartu su partneriais, jeigu norime to teigiamo poveikio Lietuvos ekonomikai ir žmonėms“, – radijui kalbėjo Seimo pirmininkas J. Olekas.
P. S. O ką šiandienos kalba reiškia „teigiamas poveikis ekonomikai ir žmonėms“?
