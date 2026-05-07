 Konotacijų interpretacija

Konotacijų interpretacija

2026-05-07 11:00
Asta Dykovienė

„Pradžioje buvo Žodis“, – ši Senojo testamento Pradžios knygos pradžia būtų kone idealiausias palabinimas Lietuviškos spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga. Tačiau tiek spauda, tiek kalba, jau nekalbant apie knygą, kažin kurį metą „mūsuose“ (šio žodžio linksniavimo per savo sutrumpintą kadenciją taip ir neįveikė nušalintasis LR prezidentas) stumiama į visuomenės paraštes, kaip beveik nereikalinga ir atgyventa. Bet taip jau ne kartą yra buvę. Ir paskui vėl iš naujo grįžtama prie to paties, nes geresnio už kalbą ir žodį kol kas nieko nėra sugalvota.

Asta Dykovienė
Asta Dykovienė / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Blogiausia tik, kai vis dažniau žodis ima nieko nebereikšti arba reiškia visai ne tai, ką iki tol.

Štai, pavyzdžiui, anot Jungtinių Valstijų prezidento pono D. Trumpo, kone mėnesio įnirtingas Irano bombardavimas, pasirodo, buvęs tik „mini karas“, toks beveik kiemo lygio apsišaudymas balistinėmis raketomis.

Jam rimtu veidu antrina ir valstybės sekretorius M. Rubio, ūmai patikinęs Kongresą, kad operacija „Epinis įniršis“, taip sakant, baigta „ir dabar Vašingtonas persiorientuos į Hormuzo sąsiaurio atvėrimą laivybai bei pasaulinei naftos prekybai“. Taigi nuo „Epinio įniršio“ pereinama prie „Laisvės projekto“.

Jei tas „įniršis“ dar kažkaip atitiko visas tradicines konotacijas, tai įvardintojo „Laisvės“ plano teigiamos arba bent jau neutralios prasmės kelia klausimų.

Būtent prie šio plano kviečiama prisijungti ir Lietuva. „Mes tikrai turėtume dalyvauti tarptautinėse operacijose ir būti kartu su partneriais, jeigu norime to teigiamo poveikio Lietuvos ekonomikai ir žmonėms“, – radijui kalbėjo Seimo pirmininkas J. Olekas.

P. S. O ką šiandienos kalba reiškia „teigiamas poveikis ekonomikai ir žmonėms“?

Šiame straipsnyje:
žodis
kalba
politika
Donaldas Trumpas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų