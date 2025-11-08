Kur gyventi gera?

Aplink Kauną, ypač link Kačerginės, kvartalai dygsta nesuskaičiuojama gausybe: vienodi, glaudžiai sustatyti namai, be šaligatvių, aiškaus centro, visuomeninių ar žaliųjų erdvių. Statytojai dažniausiai vadovaujasi principu – kuo daugiau namų, tuo didesnis pelnas! Tačiau tokios zonos tampa miegamaisiais kaimais, o ne gyvais priemiesčiais. Ir tai – ne vien Kauno ar Lietuvos problema. Jai apibūdinti vartojamas naujas urbanistikos terminas urban sprawl (liet. urbanistinė plėtra), reiškiantis nekontroliuojamą ir neefektyvią miestų plėtrą į priemiesčius. Iš pirmo žvilgsnio tokie kvartalai žada „ramų gyvenimą atokiau nuo miesto triukšmo“, bet galiausiai patys tampa triukšmo šaltiniais: iš kiekvieno kiemo kasryt išvažiuoja ir pavakare sugrįžta po du tris automobilius, keliuose jie suformuoja spūstis.
Pas mus viešajam interesui, arba bendruomenei, – špyga nuo tų, kuriems svarbiausia – ekonominis interesas.
Akademijos miestelis pačioje pakaunėje anksčiau išties buvo ramybės, žalumos oazė. Kauno centras – vos už 5 km, niekas nesiskundė stokojęs prekių, paslaugų ar pramogų. Šast, ir nuleki prireikus į miestą. Gyventi buvo patogu, jauku. Dabar panašu, teks vadintis ne Akademijos, o prekybos centrų miesteliu. Vietiniai pakraupę nuo planų statyti didžiulį prekybos centrą pačiame įvažiavime į miestelį. Tai būtų šeštas prekybos centras dviejų kilometrų atkarpoje iki Ringaudų! Dar vienas architektūrinis griozdas su didžiule automobilių stovėjimo aikštele, žinoma, – žaliosios erdvės ir medžių sąskaita. O mistiškai tebeegzistuojantis Kauno r. centrinis vartotojų kooperatyvas – kaip šuo ant šieno: nei pats panaudoja, nei sugeba išnuomoti tuščias patalpas Pilėnų g. 1, kuriose seniai vėjai švilpauja.
Europos miestai, kuriuose, anot reitingų, gera gyventi, plečiasi kitaip. Ten urbanistika suprantama kaip ilgalaikis įsipareigojimas žmogui. Kiekvienas planas, kiekvienas kvartalas turėtų prasidėti ne nuo pelno skaičiuoklės, o nuo klausimo: ar čia bus gera gyventi? Bet tai – ne apie mus. Pas mus viešajam interesui, arba bendruomenei, – špyga nuo tų, kuriems svarbiausia – ekonominis interesas.
Naujausi komentarai