Labas vakaras, pone Rūra

Šios Joninės buvo tokios keistos, kad aš taip ir nesupratau, sapnas tai buvo ar tikrovė. Galbūt tai yra pats tikriausias įrodymas apie 6Š ryšiu skleidžiamus chemtreilus ir galbūt šis pasakojimas padės, Pirdimiero Pirdaičio žodžiais tariant, „rymtiems mokslinykams“ įrodyti, kad sudužęs dronas bei meška pasivertęs rusas iš traukinio yra kažkaip su tuo susiję.
O prasidėjo viskas likus dienai iki Joninių, kai man paskambino prezidento patarėjas Pimpaila Švancenas ir pasakė, kad aš būsiu už nuopelnus Lietuvai apdovanota Gariūnų barono Trydenio pirmojo ordino komandoro ausų krapštuku ir esu kviečiama pasakyti kalbą Seime per Jonines.
Atvažiavusi į Vilnių, aš nieko nelaukusi sėdau į taksi ir nė nepastebėjau, kaip ėmė dėtis keistenybės.
Iš pradžių man pasirodė, kad taksi vairuotojas labai panašus į tą iš traukinio iššokusį rusą, kuris pasivertęs meška ropojo per visą Lietuvą.
Automobiliui pajudėjus, vairuotojas įjungė radiją, per kurį išgirdau žymios žurnalistės Rūros Mėšlunienės laidos transliaciją.
„Labas vakaras, ponia Rūra“, – ištarė skambinusi pikta pensininkė.
„Labas vakaras“, – atsiliepė R. Mėšlunienė.
„Labas vakaras, ponia Rūra“, – dar kartą pakartojo skambinančioji.
„Labas vakaras“, – atsakė žurnalistė.
Kitas dešimt minučių jos vis kartojo ir kartojo tas pačias frazes, nepasakydamos nieko daugiau. Man atrodė, kad sugedo radijas, tačiau vairuotojas į tai ne tik nereagavo, bet tiesiog patenkintas klausėsi transliacijos.
Kai pensininkė pasakydavo „Labas vakaras, ponia Rūra“, vairuotojas pritariamai linktelėdavo galvą, o kai Rūra atsakydavo „Labas vakaras“, jis atidaręs langą nusispjaudavo it P. Pirdaitis išgirdęs Landsbirgių pavardę.
Vieną akimirką jis atsisuko į mane ir pasakė: „Teisingai kalba moteriška, ania?“
„Aha“, – atsakiau nieko nebesuprasdama.
Netrukus ėmiau galvoti, kad arba aš, arba vairuotojas, arba radijas išsikraustė iš proto.
Bandžiau susikaupti ir bent jau galvoje susidėlioti esminius savo kalbos pamatus.
„Būtinai reikės pasakyti kažką apie visuomenės susipriešinimą ir apie būtinybę gerai sutarti su kaimynais, nes tai visada suveikia, kai nėra ko pasakyti. Gal net reikės pacituoti savo draugužę E. Šiukšlinienę ir jos rinkimų kampanijos į Seimą šūkį: „Sugriouta kleztėjųsi pramuonė!“. Taip pat derėtų paminėti žymųjį dvasininką tėvą Boleslovą, poetus Cvirkomėja Cvirkis bei Cvikimą Cvirksinkevičių bei kompozitoriaus M. K. Čiurkšlionio filmą „Sukilėlių takais“. Dar būtų gerai pakalbėti apie besiformuojančią trumparegę visuomenę“, – mąsčiau automobilyje vis skambant frazėms „Labas vakaras, pone Rūra“ ir „Labas vakaras“.
Atvykus į Seimą, buvau gana šaltai priimta, ir niekas man nieko nesakė nei apie apdovanojimą, nei kada turėsiu sakyti kalbą, tad C. Cvirkis kūrinio „Uosis – žiurkių karalienė“ žodžiais tariant, buvau „tarsi agurkas cukriniais runkeliais apsodintame garde“.
Prasidėjo Seimo posėdis, ir visiems susirinkus atėjo prezidentas Veganas Skruzdėda.
„Pasirodžius žiniasklaidoje visuomenę supriešinusiems pranešimams, aš norėčiau premjerui Bintautui Poludzkui užduoti du klausimus. Ir pirmasis klausimas yra: „Ar aš jums gražus?“ – paklausė prezidentas.
„Skruzdėda lyžt, lyžt, lyžt Poludzkui“, – garsiai paskelbė P. Švancenas per mikrofoną.
„Labai gražus. Jūs man be proto gražus. Jūs man pats žaviausias ir seksualiausias. Ir aš iš karto galiu atsakyti į antrą klausimą. Taip. Aš sutinku eiti Lietuvos ministro pirmininko pareigas iki Paskutiniojo teismo dienos ir po jos. Nes kas tinka Mosiuliui, netinka Poludzkui. Nes taip buvo taribiniaiz laikais. Taip yra pas kiniečious. Man tętiz pasakojo“, – atsakė būsimasis ekspremjeras.
„Poludzkas lyžt, lyžt, lyžt Skruzdėdai“, – vėl sugiedojo P. Švancenas.
Ir tada dalis seimūnų iš valdančiosios daugumos pradėjo džiaugsmingai ploti sau patiems. Prezidentas ir premjeras nieko nematančiomis akimis žvelgė vienas į kitą, o kita dalis parlamentarų, daugiausia opozicijos atstovai – liberastai ir konservatnikai bei kitos politinės šiukšlės – atsistojo ir išėjo.
„Jums kažkas nepatynka? Jeigu nepatynka, galit eiti iš čia“, – sužviegė P. Švancenas jiems pavymui.
Ir tada į Seimo salę buvo sunešta daugybė Konstitucijos kopijų. Jos buvo sumestos į krūvą ir padegtos, užgrojo Pravieniškių kameros kapela, prasidėjo linksmybės ir šokiai, o sveikuolis Mailius Bepenis vis nešiojo padėkliuką su kažkokiais baltais miltukais ir siūlė patraukti pro nosį.
„Pravalo kepenis bei plaučius. Senovės lietuviai taip darydavo ir jiems nereikėjo jokių skiepų“, – sakė man politikas.
Laužas įsidegė ir parlamentarai bei lankytojai kas po vieną, kas po kelis susikibę pradėjo per jį šokinėti. Atsimenu, kaip mes visos keturios su Reptilija Valgiavičiūte, Agne Šuninskiene ir Šalna Prūdbergyte susikibusios taip šokome per laužą, kad net salės lubos sudrebėjo, kaip per žemės drebėjimą Kamčiatkoje.
Ir aš ten buvau. Pilstuką kaukolinį gėriau. Per pagurklį varvėjo.
Bet staiga, linksmybėms įsivažiavus, kažkas įvyko. Muzika nutilo. Šokiai liovėsi. Premjeras nieko nesakęs apsisuko ir išėjo nuleidęs galvą.
„Tai buvo klaida“, – pasakė prezidentas taip pat įsmeigęs akis į žemę.
„Ave Veryga!“ – graudžiai užgiedojo visa Seimo salė, o man galvoje vis sukosi frazės „Labas vakaras, ponia Rūra“ ir „Labas vakaras“.
